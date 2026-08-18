Por: EL PILON SA

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La búsqueda de Angie Paola Argaez Núñez, reconocida influencer de 29 años desaparecida desde el 10 de agosto en Maicao, sigue motivando llamados urgentes de su familia a la comunidad. Wendy Argaez Núñez, hermana de la joven, ha pedido insistentemente que se compartan las fotografías de Angie en redes sociales y otros medios de difusión, con la esperanza de que el mensaje llegue a las personas adecuadas y permita aportar información clave para conocer su paradero.

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La familia Argaez Núñez atraviesa una situación marcada por la angustia y la incertidumbre. En palabras de Wendy, la intención es “que la situación llegue a los corazones de quienes puedan tener información”. La madre de Angie, en particular, permanece notablemente afectada, según relatan los propios familiares. La difícil coyuntura que enfrentan los Argaez también ha llevado a que soliciten comprensión y solidaridad frente a su dolor, haciendo énfasis en evitar señalamientos y juicios. “Nosotros como familia solo pedimos que nuestra hermana regrese sana y salva con nosotros, que se respete su integridad”, insistió Wendy en declaraciones recogidas en el artículo.

El caso de Angie Argaez comenzó en la madrugada del 10 de agosto, cuando varios hombres armados ingresaron a su residencia, ubicada en el sector Los Palitos de la comunidad Campamento, y la sacaron por la fuerza, tras intimidar a quienes se encontraban en la casa. El evento, que se presentó alrededor de las 2:30 de la mañana, activó una respuesta inmediata de las autoridades. Según la información recopilada, la Policía Nacional, el Ejército y miembros del Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) se han desplazado a la zona para buscar pistas sobre la ruta tomada por los responsables y adelantan operativos en Maicao y sus alrededores.

Mientras continúan estas labores, la familia no pierde la esperanza y ha reiterado sus disculpas si en algún momento pudieron, involuntariamente, ofender o vulnerar a alguien. “Somos humanos, cometemos errores y nunca ha sido nuestra intención ofender o vulnerar a nadie”, expresó Wendy, cerrando su llamado con un mensaje de bendición y solidaridad.

¿Cuál es la información más reciente sobre la desaparición de Angie Paola Argaez Núñez en Maicao?

De acuerdo con la información disponible, la desaparición de Angie Paola Argaez Núñez ocurrió el 10 de agosto cuando fue sacada de su vivienda por hombres armados en el sector Los Palitos, comunidad Campamento de Maicao. Las autoridades, incluyendo la Policía Nacional, el Ejército y unidades del Gaula, mantienen operativos de búsqueda en Maicao y alrededores, mientras la familia continúa pidiendo difusión para lograr el regreso seguro de la joven influencer.

¿Qué es el Gaula y cuál es su papel en la búsqueda de Angie Paola Argaez Núñez?

El Gaula, que significa Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, es una unidad especial de la Fuerza Pública encargada de combatir delitos como el secuestro y la extorsión. En el caso de Angie Paola Argaez Núñez, el Gaula participa activamente en los operativos para localizarla y esclarecer su desaparición, trabajando en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército en la zona de Maicao.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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