Por: Portal Bogotá

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La protección de los ecosistemas en Bogotá y su región sigue siendo una prioridad para las autoridades ambientales. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), recientemente se impuso una medida preventiva con cese inmediato de actividades en un predio ubicado en la vía que conecta a Suba, en Bogotá, con el municipio de Cota. Según lo divulgado por la CAR, la acción se tomó luego de evidenciar la disposición inadecuada de residuos provenientes de construcción y demolición, denominados RCD, así como residuos peligrosos (RESPEL). Estas sustancias, originadas en diferentes obras, ya estaban causando daños considerables al recurso suelo de la zona.

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El predio inspeccionado originalmente tenía permiso solo para actividades relacionadas con la adecuación y restauración de suelo agrícola rural. Sin embargo, durante la diligencia de inspección, realizada por el equipo técnico de la CAR, se detectó el ingreso de materiales no autorizados, entre los que se encontraron plásticos, varillas, llantas y otros residuos de alto poder contaminante. Según la información oficial, estos desechos tienen el potencial de alterar gravemente las condiciones naturales y poner en riesgo la estabilidad del terreno.

El operativo fue organizado en conjunto con la Policía Nacional y las autoridades de la Alcaldía Local. Durante la acción, se comprobó la presencia de varios vehículos de carga, específicamente volquetas, que participaban en la disposición ilegal de los residuos. El director Operativo Jurídico de la CAR, Regional Bogotá-La Calera, Diego Carrillo, explicó que fueron identificados ocho vehículos involucrados en esta práctica contraria a las obligaciones establecidas en el permiso otorgado.

Además, durante la diligencia, las autoridades encontraron resistencia al ser impedidos de ingresar al predio, una circunstancia que, según la CAR, se tendrá en cuenta en las actuaciones administrativas y de control que continúan en curso. Finalmente, la CAR recalcó su llamado a los responsables para que el manejo, transporte y disposición de residuos, especialmente escombros, se desarrolle conforme a las normativas y obligaciones ambientales vigentes con el fin de proteger el entorno y los recursos naturales de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los residuos de construcción y demolición (RCD) y los residuos peligrosos (RESPEL) encontrados en Suba?

Los residuos de construcción y demolición (RCD) corresponden a los desechos generados por actividades como obras civiles, restauraciones o demoliciones, e incluyen materiales como concreto, varillas y escombros. Por su parte, los residuos peligrosos (RESPEL) son aquellos que, por sus componentes, representan riesgos significativos para la salud humana y el ambiente, como plásticos contaminados, llantas y químicos. Según la CAR, ambos tipos de residuos fueron hallados de manera irregular en el predio ubicado en la vía Suba–Cota.

¿Qué medidas tomó la CAR ante la disposición inadecuada de residuos en la vía Suba–Cota?

Tras identificar la disposición indebida de residuos, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó el cese inmediato de actividades en el predio afectado. La CAR, en coordinación con la Policía Nacional y autoridades locales, realizó una inspección en la que, además de hallar ocho volquetas descargando materiales, constató impedimentos para el acceso de los funcionarios. La entidad anunció que estos hechos serán tenidos en cuenta en futuras actuaciones administrativas y reiteró el llamado al cumplimiento de las normas ambientales para el manejo de residuos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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