Por: Portal Bogotá

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Durante un sismo en Bogotá, especialmente mientras se transita por zonas donde se adelantan obras, resulta esencial saber cómo actuar para salvaguardar su integridad y la de quienes le rodean. En contextos de construcción, las condiciones pueden modificarse rápidamente por la presencia de maquinaria pesada y materiales, lo cual incrementa los riesgos en caso de un movimiento sísmico. Por ello, contar con protocolos claros y prestar atención tanto a la señalización como a las indicaciones del personal responsable es fundamental para evitar accidentes y garantizar una evacuación ordenada.

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De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), hay pautas específicas que se deben seguir durante un sismo en una zona de obra. Lo primero es permanecer siempre en las áreas señalizadas, pues estos espacios están diseñados para proteger a trabajadores y visitantes. La calma juega un papel clave: perder la tranquilidad puede llevar a decisiones apresuradas que dificulten la evacuación. Otro aspecto relevante es la importancia de ubicarse en áreas abiertas y libres de maquinaria o materiales sueltos, ya que estos elementos pueden caer o desplazarse durante el sismo, representando un peligro adicional.

Las instrucciones del personal de seguridad deben ser acatadas sin demora. Este personal está preparado para guiar a las personas hasta los puntos seguros y conoce los protocolos internos de la obra. Además, el IDU recomienda que los ciudadanos permanezcan atentos a los canales oficiales de comunicación, donde se publican instrucciones actualizadas y datos verificados sobre la emergencia.

En cuanto a los daños ocasionados en viviendas, como la aparición de grietas tras un sismo, las autoridades en Bogotá han dispuesto un canal para reportar estos casos: el correo electrónico ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co. A través de esta vía, los reportes se agendan y reciben seguimiento técnico, permitiendo visitas de expertos de acuerdo con las necesidades detectadas. Esta coordinación entre el sector público y privado busca brindar respuestas ágiles y específicas a las familias que manifiestan inquietudes por la seguridad de su vivienda.

En definitiva, mantenerse alerta, informado y preparado puede marcar la diferencia en la reacción frente a un sismo, especialmente en entornos como las zonas de obra, donde los riesgos son mayores y requieren medidas particulares.

¿Qué hacer durante un sismo si está en una zona de obra en Bogotá?

Si usted se encuentra en una zona de obra durante un sismo en Bogotá, debe mantenerse en las zonas señalizadas, conservar la calma, ubicarse en un área abierta y segura lejos de maquinaria o materiales, y seguir todas las indicaciones del personal de seguridad y los canales oficiales del Instituto de Desarrollo Urbano.

¿Cómo reportar grietas en viviendas después de un sismo en Bogotá?

Para reportar grietas o daños en viviendas tras un sismo en Bogotá, los ciudadanos pueden escribir al correo ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co. A través de este canal, se gestiona la atención y valoración técnica mediante la programación de visitas especializadas según cada reporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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