Por: Portal Bogotá

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La solidaridad de Bogotá y Cundinamarca se evidenció tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 en distintas regiones de Colombia. De acuerdo con información oficial, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional lideró una jornada masiva de recolección de ayudas humanitarias en Bogotá y Cundinamarca, en la que lograron reunir 45 toneladas de insumos fundamentales para quienes resultaron damnificados. Esta respuesta colectiva involucró a ciudadanos, comerciantes, miembros de la Fuerza Pública y sus familias, quienes respondieron al llamado en distintos puntos de acopio instalados por unidades militares.

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Según lo reportado en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, la labor humanitaria se articula con el despliegue que mantiene el Ejército Nacional en las zonas afectadas, principalmente en el Eje Cafetero y la costa Pacífica colombiana. Las tropas han puesto al servicio de estas comunidades no solo la logística y el transporte, sino también capacidades especializadas en búsqueda, rescate, asistencia humanitaria y acompañamiento a las autoridades locales para garantizar la seguridad tras la emergencia.

Durante las jornadas de acopio se recibieron donaciones de alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de aseo, colchonetas, cobijas y otros elementos de primera necesidad. La distribución de las ayudas recolectadas se realizó en diferentes unidades militares. El Cantón Norte, en Bogotá, recepcionó 8 toneladas con el apoyo del Batallón de Policía Militar N.° 15; en Facatativá se reunieron 7 toneladas gestionadas por el Batallón de Infantería N.° 38 Miguel Antonio Caro; Fusagasugá recibió 25 toneladas gracias al Batallón de Infantería N.° 39 Sumapaz; y el Cantón Caldas, también en Bogotá, sumó 5 toneladas con el respaldo del Batallón de Ingenieros Militares N.° 13 General Antonio Baraya.

Las 45 toneladas de ayudas serán transportadas a Armenia y Pereira, ciudades identificadas como puntos de alta afectación y con necesidades prioritarias tras el terremoto. Esta labor hace parte integral de las acciones del Ejército Nacional para apoyar a la población en el proceso de recuperación y mitigación de los efectos de la emergencia reciente. Con estas acciones, se busca aliviar en parte las condiciones de las familias que enfrentan la difícil situación, fortaleciendo a la vez el sentido de unidad y apoyo entre los habitantes de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se organizó la recolección de ayudas para los afectados por el terremoto en Colombia?

La recolección se coordinó en diferentes unidades militares de Bogotá y Cundinamarca bajo el liderazgo de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional. Ciudadanos, comerciantes y los propios militares participaron recolectando alimentos no perecederos, agua, productos de aseo y otros esenciales. Posteriormente, las 45 toneladas reunidas serán trasladadas a Armenia y Pereira para apoyar a las familias más afectadas.

¿Qué insumos fueron recolectados en la jornada liderada por el Ejército Nacional?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Bogotá y el Ejército, entre los insumos se encuentran alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de aseo, colchonetas, cobijas y varios productos de primera necesidad. Estas ayudas serán fundamentales para asistir a los damnificados por el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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