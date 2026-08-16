Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha convocado a la ciudadanía de Bogotá para que asista este lunes 17 de agosto de 2026 a los puntos de vacunación habilitados en la capital, llevando consigo el documento de identidad correspondiente. Esta jornada es parte de los esfuerzos continuos por proteger la salud pública mediante el inicio, continuidad o culminación de los esquemas de vacunación. Según la SDS, el objetivo principal es prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras afecciones que pueden ser controladas mediante la inmunización. Una de las novedades destacadas es la disponibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños de 9 a 17 años.

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De acuerdo con la información difundida por la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación comenzarán a prestar servicio desde las 8:00 a. m. y estarán distribuidos por varios sectores de Bogotá. Estas ubicaciones incluyen centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros espacios de alta circulación, lo que facilita el acceso de la población. Además, la capital cuenta con más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los cuales ofrecen inmunizaciones de manera permanente y oportuna.

La SDS informa también que existen procesos diferenciados para la vacunación de la población priorizada. Por ejemplo, la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para gestantes y adultos mayores de 60 años se realiza únicamente en puntos de atención autorizados. Allí se garantiza valoración médica y acompañamiento especializado para que la vacunación sea segura y apropiada para estos grupos de riesgo. Los puntos autorizados pueden ser consultados en los enlaces oficiales proporcionados por la Secretaría, que ofrecen detalles claros sobre horarios y direcciones.

Para mayor facilidad, la SDS recomienda a los habitantes de Bogotá ubicar el punto de vacunación más cercano utilizando la herramienta digital ‘Mapas Bogotá’. El procedimiento consiste en activar el buscador de la plataforma, escribir la palabra ‘vacunación’, seleccionar la opción correspondiente a instituciones prestadoras de salud con este servicio, navegar por el mapa y tomar nota de la ubicación y horarios del punto elegido. Es indispensable presentar el documento de identidad al momento de asistir para recibir la dosis correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá este 17 de agosto de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá habilitará múltiples puntos de vacunación distribuidos en toda la ciudad, incluidos centros comerciales, parques, plazas y colegios. Además, la ciudad cuenta con más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud e IPS. La lista y ubicación actualizada de estos puntos puede consultarse a través de los canales y enlaces oficiales de la SDS.

¿Qué vacunas se aplican durante la jornada de vacunación en Bogotá?

Durante la jornada de vacunación, se aplicarán dosis para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH), este último destinado a niñas y niños entre 9 y 17 años. Para la vacunación contra la fiebre amarilla en gestantes y adultos mayores de 60 años, la aplicación se llevará a cabo solo en puntos de atención autorizados con acompañamiento médico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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