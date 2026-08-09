Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá ha hecho un llamado a la ciudadanía para que, este lunes 10 de agosto de 2026, se acerque, con documento de identidad en mano, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. Esta jornada ha sido diseñada para ofrecer la posibilidad de iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación de acuerdo con las disposiciones de la SDS, que prioriza la prevención de enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Asimismo, se encuentra disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), enfocada en niñas y niños entre los 9 y 17 años, dando continuidad a la política de inmunización extendida para esta población.

Sigue a PULZO en Discover

Los puntos de vacunación estarán abiertos desde las 8:00 a. m. y, según la información de la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá cuenta en la actualidad con una amplia red de lugares para la vacunación que abarca diferentes espacios, entre ellos centros comerciales, parques, plazas y colegios. Estos espacios han sido seleccionados por su alta concurrencia y accesibilidad para los ciudadanos. La lista específica de puntos se actualiza diariamente a través de los canales oficiales de la SDS, lo que permite a los interesados informarse antes de acudir.

De acuerdo con los datos oficiales, en Bogotá existen más de 200 puntos fijos de vacunación distribuidos en centros de salud e instituciones prestadoras de servicios (IPS). Esta red garantiza que el servicio de inmunización sea accesible en todo momento, no solo en las jornadas especiales, sino también durante el resto del año.

La SDS también advirtió que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y para personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados, donde es posible acceder a valoración médica y acompañamiento especializado para asegurar la aplicación adecuada. Para quienes requieran este servicio específico, los puntos autorizados pueden consultarse en el sitio web oficial de la Secretaría y en los listados de las entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB), conocidas comúnmente como Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Finalmente, la SDS recomienda a los interesados consultar la ubicación más cercana de los puntos de vacunación mediante la plataforma Mapas Bogotá. El proceso consiste en activar el buscador, ingresar la palabra “vacunación”, seleccionar la opción correspondiente y navegar en el mapa para identificar el sitio ideal según la ubicación, tomando nota de la dirección y los horarios antes de asistir con el documento de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse en los puntos habilitados en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informa que solo se requiere presentar el documento de identidad para acceder a los servicios de vacunación en cualquiera de los puntos autorizados. En el caso de vacunación contra fiebre amarilla para gestantes y mayores de 60 años, se sugiere acudir únicamente a los puntos especiales donde hay valoración médica.

¿Cómo encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá usando Mapas Bogotá?

Para identificar el punto de vacunación más cercano, el usuario debe ingresar a la plataforma Mapas Bogotá, activar el buscador haciendo clic en la barra azul, escribir “vacunación”, seleccionar “instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación” y navegar en el mapa hasta elegir la opción deseada, consultando dirección y horario antes de asistir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z