Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a ser parte de un espacio de aprendizaje único que exalta la riqueza cultural de Colombia a través de la danza tradicional. Este evento, desarrollado bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se realizará el jueves 13 de agosto de 2026 a las 2:00 p. m. en la Casona de la Danza de Bogotá. El propósito principal es rendir homenaje a Delia Zapata Olivella, maestra reconocida por su gran legado en la pedagogía e investigación folclórica colombiana. La entrada a este taller es gratuita, siempre y cuando usted realice una inscripción previa, de acuerdo con la convocatoria oficial de Idartes.

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La sesión está basada en la metodología corporal e investigativa desarrollada por Delia Zapata Olivella, mediante la cual el cuerpo es entendido como un territorio de memoria y conocimiento. Esta estrategia pedagógica permite una conexión directa entre el movimiento y la tierra, haciendo énfasis en la continua presencia del ritmo y la profunda expresión de emociones personales y colectivas.

El taller cuenta con la dirección de la Fundación Esculturas Vivas, organización con amplia trayectoria dedicada a la investigación, formación y difusión de la danza tradicional colombiana. El equipo docente está conformado por exalumnos que trabajaron directamente con la maestra Delia, lo que garantiza el respeto por la autenticidad y la dignidad de la tradición, así como por los saberes populares. Ellos se enfocan en sumar música, danza y su contexto social, para poner en escena una interpretación que resalte el rigor, la autenticidad y el alto nivel artístico de las prácticas culturales tradicionales.

Durante el desarrollo de la sesión, las temáticas principales girarán en torno al cuerpo como territorio, el folclor como memoria viva y la experiencia colectiva como fuente de identidad. Se busca así fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad a través de un aprendizaje vivencial y sensible, reconociendo la vigencia de la cultura afrocolombiana en la danza tradicional.

La actividad tendrá lugar en la Casona de la Danza, ubicada en la Carrera Primera #17-01 y está abierta para todas las personas interesadas en explorar y valorar la memoria cultural de Bogotá y de Colombia. Este es un testimonio de cómo la tradición puede dialogar con el presente, gracias al esfuerzo de instituciones como Idartes y agrupaciones como la Fundación Esculturas Vivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para participar en el taller de danza tradicional de Delia Zapata Olivella en Bogotá?

Para hacer parte del taller de danza tradicional enfocado en el legado de Delia Zapata Olivella, usted debe realizar una inscripción previa, de acuerdo con lo informado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). El registro es imprescindible para participar, aunque la entrada es gratuita y el evento se llevará a cabo en la Casona de la Danza de Bogotá el jueves 13 de agosto de 2026 a las 2:00 p. m.

¿Qué propone el método de técnica corporal e investigación folclórica de Delia Zapata Olivella?

El método desarrollado por Delia Zapata Olivella propone abordar el cuerpo como territorio de memoria y conocimiento, utilizando el movimiento conectado a la tierra y al ritmo constante. Este enfoque reconoce la importancia de la expresión emocional en la danza tradicional y busca integrar música, contexto social y rigor artístico sin alteraciones al saber popular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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