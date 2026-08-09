Por: Portal Bogotá

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Este domingo 9 de agosto, Bogotá conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y reafirma su compromiso con los derechos de estas comunidades, su cultura y tradiciones, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá. En el marco de esta conmemoración, la ciudad resalta la implementación de la Política Pública para los pueblos indígenas, la cual busca garantizar la protección de sus costumbres, lenguas maternas y la promoción de sus expresiones culturales en las distintas localidades.

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Entre los avances recientes de la administración distrital destaca la adopción de la Política Pública Indígena, formalizada mediante el documento CONPES 37. Esta política comprende 138 productos destinados a responder a las necesidades de los pueblos indígenas, de los cuales la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos, lidera la ejecución de 17, incluyendo siete enfocados específicamente en el pueblo muisca. Según los registros oficiales, entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la política mostró un avance acumulado de 20,44 puntos porcentuales, lo que evidencia esfuerzos institucionales enfocados en el cumplimiento de las acciones y en el reconocimiento de las características particulares de cada pueblo indígena.

Con el objetivo de fortalecer el diálogo y la participación, en Bogotá funciona el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, creado por el Decreto 612 de 2015, el cual reúne representantes de catorce pueblos con presencia en casi todas las localidades de la ciudad, excepto en Sumapaz. Cada comunidad elige de manera autónoma a la persona encargada de liderar su representación. Entre estos líderes se encuentran Diana Tombe, del cabildo Misak Misak; Delfa Paulina Majin Jiménez, del cabildo Yanacona; Hermes Meliton Narvaez Remud, del cabildo Uitoto; y otros representantes de pueblos como Pastos, Eparara Siapidara, Tubú, Wounaan, Kamentsá, Ambiká Pijao, Kichwa, Inga, Nasa y los dos cabildos muiscas, ubicados en Suba y Bosa.

Además de estas comunidades representadas oficialmente, también residen en la ciudad integrantes de pueblos como Embera (Katío, Chamí, Dóbida), Monifue Uruk+, Kankuamo, Wayúu, Zenú y Kubeo. Para fomentar el bienestar y la participación de estas comunidades, la ciudad les ofrece, entre otros espacios, la Casa del Pensamiento Indígena, la cual funciona como lugar de encuentro para actividades políticas, culturales y de orientación profesional y organizativa.

La importancia de esta fecha se remonta a la primera reunión de trabajo liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra en 1982, donde se visibilizaron tanto los retos como el papel fundamental de los pueblos indígenas, que representan el 6 % de la población mundial y comparten elementos como el respeto por su identidad, la relación con el territorio y la búsqueda de acciones para su pervivencia cultural.

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Bogotá reafirma el valor de la diversidad étnica y el compromiso de la ciudad con la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de su riqueza ancestral.

¿Qué es la Política Pública Indígena adoptada en Bogotá y cómo se implementa?

La Política Pública Indígena en Bogotá, formalizada mediante el documento CONPES 37, es una estrategia compuesta por 138 productos que buscan atender las particularidades de los pueblos indígenas en la ciudad. La Secretaría Distrital de Gobierno lidera 17 productos, incluyendo aquellos dedicados al pueblo muisca, y ha registrado un avance de más de 20 puntos porcentuales en su implementación durante el último año.

¿Quiénes integran el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de Bogotá?

El Consejo Consultivo está compuesto por representantes de catorce pueblos indígenas presentes en la mayoría de las localidades de Bogotá. Cada comunidad elige autónomamente a su líder, encargado de participar en este espacio de diálogo y concertación con la administración distrital, según información de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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