Por: Portal Bogotá

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La agenda cultural de Bogotá se enriquece con nuevas experiencias musicales que buscan conectar con la sensibilidad y la curiosidad de la ciudadanía. En el marco de la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la música emerge como un territorio de introspección y encuentro, y el Teatro El Parque reafirma este espíritu al consolidar su oferta para públicos diversos. Bajo la franja Sentidos Rebeldes, el escenario se prepara para recibir a la cantautora colombiana Magdalena Cubides, quien llegará con su proyecto solista ‘Magdalena y yo’.

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La cita tendrá lugar el jueves 13 de agosto, a las 7:30 p. m., en el Teatro El Parque, ubicado dentro del Parque Nacional, exactamente en la carrera 5 No. 36-05, según información publicada por la Alcaldía de Bogotá. Este espacio busca ser una plataforma donde convergen nuevas propuestas musicales, ofreciendo alternativas tanto a quienes desean explorar sonidos contemporáneos como a quienes ya son seguidores de la escena nacional.

‘Magdalena y yo’ se define por su estilo de pop latino alternativo y por una propuesta artística que se nutre de la mirada personal y sensible de Magdalena Cubides. En sus canciones, la artista aborda temas como el amor y las despedidas, combinando honestidad emocional con una sonoridad cálida y cercana. Esta mezcla convierte la presentación en una experiencia que invita a reflexionar y sentir, creando lazos entre la artista y el público a través de historias y sentimientos cotidianos. Además, las canciones, cargadas de atrevimiento y autenticidad, fomentan el diálogo con la audiencia, explorando el universo emocional de las relaciones humanas.

La franja Sentidos Rebeldes, dentro de la que se inscribe este evento, representa un esfuerzo por ampliar la diversidad sonora del Teatro El Parque, abriendo puertas a artistas que exploran lenguajes y formatos innovadores. Según la Alcaldía de Bogotá, este espacio es también una invitación para los más jóvenes y para quienes buscan encontrar nuevas voces en la escena artística nacional. Así, la ciudad reafirma su compromiso con el arte como espacio de colaboración, experimentación y encuentro social.

Las personas interesadas ya pueden reservar sus entradas, asegurando su lugar en una velada que celebra la música en vivo y la autenticidad de una creadora que construye desde la experiencia y la emoción propias.

¿Cuándo y dónde es la presentación de Magdalena y yo en Bogotá?

La presentación de “Magdalena y yo”, el proyecto solista de Magdalena Cubides, se realizará el jueves 13 de agosto, a las 7:30 p. m., en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera 5 No. 36-05, interior del Parque Nacional en Bogotá, de acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué propone la franja Sentidos Rebeldes del Teatro El Parque?

La franja Sentidos Rebeldes, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, es un espacio del Teatro El Parque que apuesta por la diversidad musical, promoviendo artistas con propuestas propias e innovadoras. Su objetivo es acercar a nuevos públicos a la creación musical contemporánea y ofrecer plataformas que reflejen la riqueza de la escena artística nacional, en especial para públicos jóvenes interesados en propuestas actuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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