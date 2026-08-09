Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se convierte, una vez más, en escenario para el encuentro con la memoria y la tradición a través de las artes escénicas. En el marco del XXI Festival de Teatro y Circo de Bogotá, la obra de teatro musical ‘Raíces que cantan’ se presenta como una de las propuestas destacadas para acercar al público a la riqueza emocional que habita en los recuerdos familiares y las historias que permanecen vivas en la ciudad. De acuerdo con la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, esta pieza invita a recorrer un universo donde la música de los abuelos y las vivencias compartidas se convierten en motor de reflexión sobre la memoria, la identidad y el paso del tiempo.

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La puesta en escena de ‘Raíces que cantan’ utiliza el poder de la música en vivo y la teatralidad para crear un puente entre generaciones, mostrando cómo las canciones y las historias familiares pueden sobrevivir, incluso cuando recordar se hace más difícil. Esta obra no solo celebra a quienes ya no están, sino que también reconoce la importancia de conservar las experiencias y tradiciones que nos unen. De este modo, la propuesta se consolida como una ofrenda y una promesa, un homenaje colectivo a las voces y melodías que persisten en la memoria.

El proceso de creación de la obra parte de una investigación-creación realizada por estudiantes de los programas de Teatro Musical y Música de la Escuela de Artes y Creación de la Universidad Sergio Arboleda. Esta aproximación permitió reunir diferentes lenguajes artísticos con el objetivo de inspirarse en la música que marcó a generaciones anteriores y transformarla en una experiencia relevante para el presente. El estreno de ‘Raíces que cantan’ tuvo lugar en Escena Temu 2025, donde la obra empezó a consolidar una propuesta que fusiona actuación, música en vivo y una profunda exploración de la relación entre memoria, tiempo e identidad.

Más que ofrecer un relato sobre el pasado, esta creación invita a reconocer cómo las emociones, las pérdidas y los afectos siguen presentes en la vida diaria. Al integrarse en la programación del XXI Festival de Teatro y Circo, ‘Raíces que cantan’ reivindica el valor de las historias personales y colectivas, mostrando que la música y el teatro son vehículos esenciales para preservar los lazos que conforman nuestra identidad.

¿Cuál es la propuesta de ‘Raíces que cantan’ en el XXI Festival de Teatro y Circo de Bogotá?

‘Raíces que cantan’ ofrece una experiencia escénica basada en la música en vivo y los relatos familiares, buscando conectar a los espectadores con sus propias memorias e historias. La obra se centra en la importancia de la memoria y la transmisión de tradiciones, integrando distintas generaciones en una celebración de la identidad y el tiempo, según lo informado por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Quiénes crearon la obra ‘Raíces que cantan’ y en qué consiste el proceso de investigación-creación?

La obra fue desarrollada por estudiantes de los programas de Teatro Musical y Música de la Escuela de Artes y Creación de la Universidad Sergio Arboleda. El proceso de investigación-creación consistió en explorar la música de generaciones anteriores y transformarla en un elemento central para una experiencia artística actual, fusionando interpretación, música y narrativa para explorar los vínculos entre memoria e identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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