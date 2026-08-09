Por: El Espectador

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El reciente acto de posesión presidencial en Colombia suscitó un amplio debate por haberse realizado fuera de los escenarios habituales y tradicionales, alejándose del Capitolio y optando por un lugar normalmente dedicado a conciertos de música popular en Cali. De acuerdo con lo expresado en la entrevista, esta decisión buscó simbolizar autonomía regional y una apuesta por la descentralización. Para algunos, se trató de un acto novedoso y hasta provocador, con el fin de construir nuevas simbologías desde el poder Ejecutivo. Más allá de lo anecdótico, el entrevistado subraya que lo realmente importante es que la posesión se hiciera ante el Congreso y en un escenario civil, descartando la opción inicial de una guarnición militar, la cual habría representado un serio retroceso en la tradición democrática y civilista de Colombia. La intervención de la opinión pública y la firmeza del expresidente saliente fueron decisivas para evitar esa opción militar.

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La discusión sobre la descentralización se remonta a una preocupación histórica por el excesivo centralismo que aqueja al país. Se argumenta que cambiar la sede del Gobierno nacional no representa en sí una solución de fondo, pues la auténtica autonomía de departamentos y municipios solo podrá lograrse ampliando las competencias y los recursos de los entes territoriales. Así lo estipula el acto legislativo 03 de 2024, que constituye la reforma más profunda sobre esta materia desde la Constitución de 1991, según el entrevistado. El cambio principal consiste en elevar progresivamente los recursos asignados del Sistema General de Participaciones (SGP) a las regiones, hasta llegar a $39.5 pesos de cada $100 en 2037, partiendo de los actuales $25, como medida para sustentar la descentralización con cifras tangibles y equitativas. No obstante, enfatiza que sin una ley de competencias que regule y traslade gradualmente funciones y responsabilidades a los entes territoriales, la reforma constitucional no podrá implementarse cabalmente.

En ese contexto, advierte sobre la demora y los obstáculos políticos para lograr la aprobación de esta ley indispensable, recalcando que el centralismo encuentra su mayor resistencia en los sectores del poder Ejecutivo nacional, reacios a ceder competencias y recursos. También destaca que la capital, Bogotá, lejos de ser la causa, es víctima del centralismo. La urgencia de avanzar en esta reforma radica en que, de no aprobarse antes del 31 de diciembre, podrían surgir vacíos jurídicos y un escenario poco deseable para la autonomía territorial ya pactada constitucionalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios introduce el acto legislativo 03 de 2024 para la descentralización en Colombia?

El acto legislativo 03 de 2024 aumenta considerablemente los recursos transferidos desde el Sistema General de Participaciones (SGP) hacia departamentos y municipios, partiendo de $25 pesos por cada $100 provenientes de ingresos corrientes de la Nación y llegando hasta $39.5 en 2037. Este ajuste busca cumplir con la promesa de la descentralización, fortaleciendo a los entes territoriales y reduciendo el poder centralista que ha predominado en Colombia.

¿Por qué es necesaria una ley de competencias para aplicar la descentralización en Colombia?

La ley de competencias es esencial porque no basta con aumentar los recursos a las regiones; también es preciso otorgarles nuevas funciones y responsabilidades de manera gradual y ordenada. Esta ley organizará el traspaso de tareas antes controladas por el Gobierno central, permitiendo que cada territorio gestione directamente aspectos clave como salud, educación y obras públicas, ajustándose a la realidad y necesidades locales.

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