Las tres colombianas que murieron este sábado 8 de agosto en el accidente de un helicóptero turístico en Río de Janeiro, Brasil, pertenecían a una misma familia. Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37; y Sofía Murillo, de 17, eran abuela, madre e hija, respectivamente.

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(Vea también: Familiar de las colombianas en accidente aéreo en Brasil que se salvó de subir dio detalles de lo que pasó)

Las mujeres hacían parte de un grupo familiar de seis personas que había viajado desde Colombia a territorio brasileño para celebrar los 15 años de una de las integrantes de la familia. Entre las actividades programadas estaba un recorrido panorámico en helicóptero por algunos de los lugares turísticos de Río de Janeiro.

La aeronave, un Robinson R44 de matrícula PP-MFS, tenía capacidad para transportar a tres pasajeros además del piloto, por lo que el grupo tuvo que dividirse en dos turnos. Rocío, Wendy y Sofía fueron las primeras en abordar.

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El helicóptero despegó para adelantar un recorrido de aproximadamente 20 minutos, pero nunca regresó al punto de partida. En medio de la búsqueda se confirmó que la aeronave había caído en una zona de vegetación densa del Parque Nacional da Tijuca, cerca de Vista Chinesa.

Las cuatro personas que estaban a bordo murieron. Además de las tres colombianas, falleció el piloto Alessandro Rocha.

Rocío Cubillos era la abuela de la familia

Rocío Cubillos tenía 59 años y era la mayor de las tres colombianas que perdieron la vida en el accidente.

La mujer había viajado a Brasil junto con otros cinco familiares para participar de la celebración de los 15 años de una adolescente del grupo. El viaje contemplaba diferentes actividades turísticas y el recorrido en helicóptero era una de ellas.

Cubillos abordó la aeronave junto con su hija Wendy Manrique y su nieta Sofía Murillo. Las tres terminaron compartiendo el mismo vuelo debido a la distribución de los pasajeros.

La información conocida hasta ahora identifica a Rocío como la integrante de mayor edad entre las tres víctimas colombianas.

Su muerte dejó una circunstancia especialmente dolorosa para la familia: tres generaciones terminaron en la misma aeronave durante el primer recorrido turístico.

Wendy Manrique era la madre de Sofía

Wendy Manrique, de 37 años, era hija de Rocío Cubillos y madre de Sofía Murillo.

De esa manera, las tres pasajeras que tomaron el primer turno del vuelo representaban tres generaciones de una misma familia colombiana: abuela, madre e hija.

El recorrido contratado tenía una duración aproximada de 20 minutos y contemplaba un sobrevuelo panorámico por diferentes puntos turísticos de Río de Janeiro. Según la información conocida sobre el servicio, el vuelo se realizaba con las puertas abiertas.

Mientras el helicóptero se encontraba en el aire, otros tres integrantes de la familia permanecían en tierra esperando su turno.

Víctor Manrique, familiar de las víctimas, contó que él, su esposa Daniela Castañeda y su hija tenían previsto adelantar el segundo recorrido. La capacidad de la aeronave hizo que no pudieran subir todos al mismo tiempo.

La familia esperó durante varios minutos el regreso del helicóptero. Inicialmente transcurrieron entre 30 y 40 minutos sin que recibieran información clara sobre lo ocurrido.

Sofía tenía 17 años y viajaba con su mamá y su abuela

La tercera víctima colombiana era Sofía Murillo, de 17 años, la más joven de las tres mujeres.

La adolescente había viajado a Brasil como parte del grupo familiar que tenía programada la celebración de un cumpleaños de 15. El paseo en helicóptero formaba parte de las actividades que habían organizado durante su estadía en el país.

Sofía abordó la aeronave junto con su madre, Wendy, y su abuela, Rocío. En el helicóptero también iba Alessandro Rocha, el piloto, quien tenía alrededor de 20 años de experiencia como instructor de ultraligeros y helicópteros, según información de medios brasileños.

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