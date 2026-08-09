Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un viaje turístico que debía ser motivo de alegría y celebración terminó de la peor manera para una familia colombiana en Río de Janeiro, Brasil. Tres mujeres pertenecientes al mismo núcleo familiar fallecieron luego de que el helicóptero en el que hacían un recorrido panorámico se precipitó en una zona boscosa de la ciudad. La información, entregada de manera preliminar por la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, señala que las víctimas serían Lida Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique Cubillos, de 37; y Sofía Murillo Manrique, de 17 años. Ellas estaban en Brasil con otros familiares y el objetivo principal del viaje era festejar los 15 años de una de las jóvenes del grupo.

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El plan de la familia incluía distintas actividades turísticas y, según lo compartido por Páez, habían llegado al país el lunes previo al accidente. Para el sábado 8 de agosto tenían reservada una experiencia particular: un recorrido aéreo en helicóptero. Dado que eran seis integrantes, acordaron hacer el paseo en dos grupos. Lida Rocío, Wendy y Sofía conformaron el primer grupo y despegaron aproximadamente a las 10:40 de la mañana. Los demás familiares, Víctor Manrique —hijo de Lida y hermano de Wendy—, Daniela Castañeda y Laura Manrique —la joven homenajeada—, esperaban en tierra su turno para abordar la aeronave.

Las expectativas de la familia pronto se vieron truncadas. El piloto, identificado como Alessandro Rocha, tuvo que intentar un aterrizaje de emergencia en circunstancias aún no esclarecidas. Desde el momento del despegue, quienes esperaban a tierra pasaron cerca de una hora sin recibir información ni noticias claras. La confirmación de lo sucedido llegó de la manera más dolorosa: por medios de comunicación, Víctor descubrió que un helicóptero turístico se accidentó y que las víctimas eran sus seres queridos.

Según medios brasileños, la familia contrató el servicio a través de Instagram y formalizó la reserva usando una aplicación de mensajería. El accidente se produjo cerca de Vista Chinesa, un mirador emblemático de Río. La aeronave cayó en medio de la vegetación, el impacto causó un incendio y las tareas de rescate se vieron entorpecidas por la dificultad del terreno y la intensidad de las llamas. De acuerdo con lo informado por la cónsul, dos cuerpos estaban completamente incinerados, lo que dificulta de manera considerable la identificación oficial. Hasta el momento, no se ha determinado la causa del accidente. Así, un viaje que empezó como una celebración terminó en dolor y preguntas sin respuesta para una familia colombiana en el extranjero.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente de helicóptero en Río de Janeiro?

Las víctimas, de acuerdo con información preliminar de la cónsul colombiana en Río de Janeiro, Diana Páez, serían Lida Rocío Cubillos, Wendy Manrique Cubillos y Sofía Murillo Manrique, todas miembros de una misma familia que visitaba Brasil para celebrar los 15 años de una joven del grupo.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente del helicóptero en Brasil?

Según lo declarado por la cónsul general y reportado en medios brasileños, hasta el momento no se ha establecido oficialmente cuál fue la causa de la caída del helicóptero ni las circunstancias específicas del siniestro, y la investigación está en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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