Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Personería Municipal de Dosquebradas llevará a cabo una vigilancia preventiva para asegurar el bienestar animal durante el Desfile a Caballo 2026, programado para el 16 de agosto. Esta entidad ha puesto el foco en que se prioricen las condiciones de los caballos antes, durante y después del evento, y por ello emitió un listado de 23 recomendaciones que buscan mitigar los riesgos para los animales, de acuerdo con El Diario.

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Entre las acciones planteadas resalta la solicitud que la Personería hizo a la Administración Municipal, exigiendo detalles sobre permisos, planes de contingencia, medidas de seguridad y protocolos sanitarios requeridos para el correcto desarrollo del desfile. Manuelita Toro Patiño, personera municipal, afirmó que las recomendaciones incluyen la implementación de puntos de hidratación, la presencia constante de médicos veterinarios y herreros, vehículos de apoyo para emergencias y controles exhaustivos para vigilar signos de fatiga, estrés o heridas en los équidos.

Según Toro Patiño, la Personería estará físicamente en el evento supervisando el cumplimiento de estas condiciones, consolidando así el bienestar animal como eje central de la actividad. En cuanto a la metodología del recorrido, uno de los principales lineamientos es que el trayecto no exceda los seis kilómetros ni las cuatro horas. Si por algún motivo el evento se extiende, se contempla la provisión de alimento forrajero para evitar consecuencias negativas por ayuno prolongado, tal como señaló Víctor Hugo Libreros, delegado ambiental de la Personería.

También se estableció colocar puntos de control e hidratación cada dos kilómetros, donde profesionales deberán revisar el estado físico de los animales, como su locomoción, respiración y herraje. En cuanto a la asistencia, se sugiere contar con al menos un veterinario por cada 100 caballos y un herrero por cada 200, además de funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para verificar los requisitos zoosanitarios. Los organizadores deberán garantizar que todos los animales cuenten con la documentación para movilidad y vacunación; animales con un estado físico deficiente no serán admitidos.

Respecto al equipamiento permitido, las recomendaciones prohíben elementos que puedan dañar a los animales, como espuelas de castigo, fustas, dispositivos eléctricos o elementos contundentes. Se enfatizó que solo debe haber un jinete por animal y se restringirá el ingreso de vehículos ajenos a emergencias o labores policiales. Además, tras el desfile, la organización deberá asegurar la recolección de residuos y el embarque seguro de los animales, sumando así criterios de protección ambiental y logística segura.

Por último, la Personería instó a la comunidad a denunciar cualquier situación que comprometa el bienestar de los animales, recalcando que la esencia del evento no debe limitarse a la logística, sino considerar la protección y respeto por los caballos como aspecto fundamental.

¿Qué medidas específicas ha recomendado la Personería de Dosquebradas para proteger a los caballos en el Desfile a Caballo 2026?

La Personería ha emitido 23 recomendaciones que incluyen limitar el recorrido a seis kilómetros y cuatro horas, establecer puntos de hidratación y control cada dos kilómetros, exigir documentación y vacunación al día, garantizar la presencia de veterinarios y herreros, prohibir equipamientos que causen daño y controlar la logística para el embarque y la recolección de residuos, de acuerdo con lo informado por El Diario.

¿Por qué la Personería hace seguimiento al bienestar animal durante el desfile de caballos en Dosquebradas?

El seguimiento obedece a la importancia de prevenir el maltrato y garantizar condiciones dignas para los caballos, tanto en su protección física como sanitaria, antes, durante y después del evento. Así, el organismo de control busca que el bienestar animal sea un criterio esencial para evaluar el éxito de la jornada, más allá de la tradicional organización logística del desfile.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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