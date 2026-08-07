Por: El Espectador

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En la actualidad, el acceso de niñas y adolescentes a entornos digitales ha transformado la forma en que perciben su imagen y relaciones. Según señala la directora ejecutiva de Red PaPaz, mientras que en generaciones anteriores jugar con maquillaje o tacones era solo entretenimiento, hoy se ha vuelto común que menores de edad asuman preocupaciones propias de adultos, enfocadas en su presentación física y en cómo son vistas por otros. Este cambio implica que niñas apenas en la pubertad interiorizan estándares impuestos desde fuera y dejan la inocencia de lado antes incluso de crecer. La autora resalta que existe ahora la falsa normalidad de considerar que una niña de 14 años ya es una mujer madura, cuando en realidad sigue necesitando el acompañamiento y cuidado de adultos responsables.

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El impacto del entorno digital resulta central en estos cambios de comportamiento. Un dato relevante de la Alianza Global We Protect indica que la edad de acceso a contenido sexual explícito en internet ha descendido, ubicándose en promedio en 12,7 años. A esta problemática se adicionan fenómenos digitales como los “Passport Bros”—hombres adultos que buscan relaciones con mujeres en otros países en condiciones de desigualdad—y los 'novios virtuales', adultos que establecen mediante redes sociales relaciones con menores, con claros fines abusivos y de manipulación. El estudio Avatares de México advierte que el diseño de las plataformas acelera que niños y adolescentes se expongan a contenido sexualizado, incrementando los riesgos para su bienestar.

La autora enfatiza la necesidad de que padres, madres y colegios establezcan límites y acuerdos respecto al uso de redes sociales. La publicación de imágenes aparentemente inofensivas puede poner en peligro a niñas y niños, ya que, gracias a la inteligencia artificial, delincuentes pueden manipular esas fotos para cometer delitos serios, como la explotación o extorsión.

Sobre las regulaciones, se recuerda que Colombia ya ha implementado restricciones exitosas en industrias nocivas como la del tabaco, bebidas alcohólicas y comidas ultraprocesadas, y reflexiona que no se puede ser menos exigente con las grandes empresas de tecnología. Pese al poder de estas compañías y su capacidad de hacer lobby —actividad de presión política— la necesidad de proteger la salud mental y la integridad de la niñez exige unir esfuerzos y movilizar a la sociedad. Desde Red PaPaz y movimientos como el Consenso por el Cuidado Digital se impulsa una regulación informada y basada en evidencia, siguiendo ejemplos que ya operan en otros países, en favor de niñas, niños y adolescentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos de la exposición temprana de niñas y adolescentes en redes sociales?

Los riesgos de que niñas y adolescentes utilicen redes sociales desde edades tempranas incluyen la exposición a contenido sexualizado, la manipulación por parte de adultos con intenciones abusivas y el uso indebido de sus imágenes personales, lo que puede derivar en explotación y extorsión, como menciona la información de Red PaPaz y el estudio de la Alianza Global We Protect.

¿Qué significa la tendencia Passport Bros y cómo afecta a las menores?

La tendencia Passport Bros, según se describe en el texto, hace referencia a hombres adultos que viajan a otros países para buscar relaciones con mujeres en condiciones de desigualdad. Esto afecta negativamente a menores, ya que fomenta dinámicas de abuso y explotación, especialmente a través de relaciones iniciadas por adultos que buscan aprovecharse de niñas y adolescentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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