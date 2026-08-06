Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Abelardo De La Espriella tomó una decisión sin precedentes en la historia política de Colombia al elegir la ciudad de Cali como escenario para su ceremonia de posesión presidencial. Según expuso el propio De La Espriella a través de un video publicado en sus redes sociales, este acto oficial —programado para el próximo 7 de agosto en la Arena USC, en Cali— marca el inicio de una nueva política de descentralización que busca llevar al Estado directamente a las regiones, superando la tradición de concentrar los grandes acontecimientos del país en la capital, Bogotá.

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En sus declaraciones, De La Espriella enfatizó que se trata de un hecho histórico, pues "por primera vez en nuestra historia republicana, un presidente de la República tomará posesión de su cargo fuera de Bogotá". Desde su perspectiva, más que un simple cambio de escenario, la decisión tiene como principal objetivo abrir el camino hacia un gobierno en el que todas las regiones tengan protagonismo efectivo en la vida nacional.

Las expectativas económicas generadas por este acto son significativas. De acuerdo con estimaciones presentadas por el mandatario electo, cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales —incluyendo jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, invitados especiales y medios de comunicación— arribarán a la ciudad para la posesión. El 85 % de los asistentes, según cálculos oficiales, se hospedará en Cali, impulsando la actividad de sectores como el hotelero, gastronómico, turístico y comercial.

El impacto económico estimado por el presidente electo asciende a 10.000 millones de pesos. De La Espriella ha sostenido públicamente que este monto refleja el alcance positivo de descentralizar eventos oficiales de tal magnitud. En palabras suyas: "Esto demuestra que descentralizar no solo es trasladar un evento oficial. Es llevar desarrollo, generar empleo, impulsar el turismo, fortalecer la economía local y crear oportunidades para quienes durante años vieron cómo los grandes acontecimientos del Estado se concentraban en una sola ciudad", citó en su comunicación.

De La Espriella insiste, además, en el significado político del acto: su posesión representa, según afirma, la primera prueba concreta de un nuevo modelo de administración y compromiso con las regiones. "La Patria Milagro se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia", enfatizó el mandatario electo en un mensaje divulgado en su cuenta de X.

¿Por qué Abelardo De La Espriella decidió hacer su posesión presidencial en Cali?

De acuerdo con los mensajes oficiales difundidos en sus redes sociales, Abelardo De La Espriella eligió Cali para la ceremonia de posesión para dar inicio a una política de descentralización, buscando llevar al Estado a las regiones y romper con la costumbre de realizar eventos nacionales solo en Bogotá.

¿Cuál será el impacto económico de la posesión presidencial en Cali en 2024?

El presidente electo calcula que la llegada de 6.000 asistentes, en su mayoría hospedados en Cali, generará un movimiento estimado de 10.000 millones de pesos, lo que dará un impulso significativo a sectores como el hotelero, gastronómico, turístico y comercial en el Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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