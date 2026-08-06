Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto en Cali, ha tomado un giro trascendental dentro del panorama político colombiano. Por primera vez, la ceremonia de investidura se desarrollará fuera de Bogotá, una decisión que ha centrado la atención nacional no solo en los complejos operativos logísticos y de seguridad que requiere el evento, sino también en la contundente actitud de oposición anunciada por el Pacto Histórico, bancada que decidió no asistir a la sesión plenaria del Congreso en la que el nuevo mandatario recibirá oficialmente el cargo.

Sigue a PULZO en Discover

La ausencia programada del Pacto Histórico, junto a representantes afrodescendientes e indígenas firmantes, fue informada mediante una carta enviada a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. En el documento, los congresistas argumentaron que su decisión se fundamenta en razones constitucionales, legales y políticas. Presentaron su ausencia como un acto de oposición democrática y desobediencia civil pacífica, subrayando su desacuerdo con el Gobierno entrante y su método para asumir el poder. Así, la bancada busca dejar clara su postura frente a lo que consideran situaciones que ameritan un pronunciamiento firme desde la oposición institucional.

De acuerdo con la información publicada, la relevancia de esta determinación aumenta al considerar el contexto de la ceremonia: la elección de Cali como sede del evento representa un hecho inédito y ha movilizado significativos operativos de seguridad y logística para la atención de delegaciones tanto nacionales como internacionales.

Previo a la posesión, el Pacto Histórico convocó a una rueda de prensa en la que se refirieron, entre otros puntos, a las disposiciones tomadas por la Alcaldía de Cali. El representante a la Cámara Alfredo Mondragón, citando directamente sus palabras, señaló: “el alcalde Alejandro Eder ha decidido no solamente militarizar la ciudad, sino que casi esconder al pueblo porque parece que le incomoda al señor Abelardo y nosotros como Pacto Histórico estamos ratificando que nuestra oposición no solo será en el Congreso de la República sino en las calles”.

Por su parte, la representante Ana Erazo aseguró que el Pacto Histórico promoverá una concentración pacífica y cultural en Puerto Rellena, que según sus declaraciones ha sido programada desde hace dos semanas. Esta movilización se plantea como una alternativa desde la sociedad civil para manifestar posiciones políticas en el contexto de la transición presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Pacto Histórico decidió no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella?

La bancada del Pacto Histórico, junto con representantes afrodescendientes e indígenas firmantes, decidió ausentarse de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella por fundamentos constitucionales, legales y políticos según comunicaron en una carta dirigida a las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes. Su ausencia representa un acto de oposición democrática y desobediencia civil pacífica frente al Gobierno entrante.

¿Qué es la desobediencia civil pacífica en el contexto político colombiano?

La desobediencia civil pacífica, mencionada por el Pacto Histórico como motivo de su ausencia en la posesión, se refiere en este contexto a acciones públicas, no violentas y organizadas por ciudadanos o grupos políticos para expresar desacuerdo con medidas gubernamentales o decisiones oficiales, sin recurrir a la violencia, buscando incidir en el debate democrático y hacer visible su oposición.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.