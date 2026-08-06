Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali se prepara para vivir un momento clave con la próxima posesión presidencial, un evento que, según la Gobernación del Valle del Cauca, no solo tiene valor político, sino que representa una oportunidad económica relevante para la región. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la ceremonia prevista para el 7 de agosto atraerá a miles de visitantes y podría dejar ingresos que superan los $6 mil millones, reflejando así la magnitud del movimiento comercial que acompañará el acto de transmisión de mando.

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La administración departamental destaca el potencial de este evento para dinamizar sectores estratégicos. Voceros de la Gobernación del Valle han señalado que se espera que la llegada de delegaciones diplomáticas, congresistas, gobernadores, alcaldes e invitados especiales, sumando cerca de 6.000 personas, aporte de manera significativa a la activación de la economía local. El secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo del departamento, Jerson Valencia, ha explicado que la estancia prolongada de los asistentes durante todo el fin de semana favorecerá la ocupación hotelera, impulsará el comercio y beneficiará a restaurantes y servicios turísticos.

En sintonía con ello, la gobernadora Dilian Francisca Toro subraya que la seguridad, tanto física como jurídica, será un reto central en el nuevo periodo, ya que resulta crucial para consolidar un entorno atractivo a la inversión privada y así fortalecer la competitividad regional. La mandataria resaltó los logros alcanzados en los últimos años, al remarcar que el Valle del Cauca pasó de ocupar el séptimo al tercer lugar en competitividad y actualmente aporta el 10% del Producto Interno Bruto nacional. Según sus palabras, este progreso tiene relación con el fortalecimiento del tejido empresarial y la diversificación de la canasta exportadora del departamento.

Por otro lado, desde la Gobernación consideran que la posesión presidencial será una vitrina para mostrar la capacidad de Cali y el Valle del Cauca de albergar eventos de importancia nacional e internacional. Las autoridades confían en que la proyección de la ciudad como un destino para la inversión atraerá nuevos proyectos y abrirá una etapa de cooperación con el Gobierno nacional, enfocada en aumentar la competitividad, generar empleo y potenciar el desarrollo económico local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero se espera que deje la posesión presidencial en Cali?

De acuerdo con estimaciones de la Gobernación del Valle, la posesión presidencial del próximo 7 de agosto podría dejar ingresos superiores a los $6 mil millones para la ciudad y el departamento, impulsando principalmente los sectores turístico y comercial debido a la llegada de miles de visitantes.

¿Por qué la posesión presidencial en Cali es clave para la economía del Valle del Cauca?

La posesión presidencial en Cali representa una oportunidad estratégica para impulsar la economía regional, ya que atrae inversión, dinamiza sectores como el turismo y el comercio, fortalece la confianza de los inversionistas y muestra la capacidad de la ciudad para organizar eventos de alta relevancia, aspecto que podría abrir más puertas a proyectos de desarrollo.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).