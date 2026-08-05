La investigación por el asesinato de María Camila Potosí continúa dejando al descubierto nuevos elementos que buscan esclarecer uno de los casos que más ha impactado a Colombia en las últimas semanas. En medio de las audiencias contra las cinco personas capturadas, la Fiscalía General de la Nación entregó información sobre la forma en que, presuntamente, se habría organizado el crimen y el dinero que habría sido ofrecido para llevarlo a cabo.

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Según informó Blu Radio, el ente acusador expuso que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría pactado el pago de cuatro millones de pesos con los otros cuatro procesados que, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, participaron en el secuestro y posterior asesinato de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo.

La emisora indicó que esa suma, según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante las diligencias judiciales, correspondería a la compensación por intervenir en el plan que terminó con la muerte de María Camila Potosí y la extracción de la bebé que esperaba.

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De acuerdo con lo conocido por el medio de comunicación, la Fiscalía sostiene que Yulieth Angulo habría sido la principal articuladora de los hechos. La investigación apunta a que durante varios meses fingió estar embarazada para ganarse la confianza de la víctima y, además, sostener la versión ante su pareja sentimental de que esperaba una hija.

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La radio explicó que el 16 de julio la mujer habría convencido a María Camila de acompañarla con el argumento de visitar una pañalera ubicada en el sector de Alto de Polvorines, en Cali. Sin embargo, el recorrido terminó en una vivienda que, según el ente investigador, había sido escogida con anticipación para ejecutar el crimen.

En ese inmueble, de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía y citada por Blu Radio, Nixon Steven Mondragón Cuero habría atacado a la joven con un arma cortopunzante en repetidas ocasiones. Posteriormente, las autoridades sostienen que allí mismo fue extraída la bebé que María Camila llevaba en su vientre.

Las investigaciones también detallan el presunto papel de los demás capturados. Kevin Alexis López Orozco, según la teoría del caso, habría coordinado aspectos logísticos y servido como enlace para concretar el pago acordado. Entre tanto, Juan José Narváez Rodríguez es señalado de conducir el vehículo en el que fue transportado el cuerpo de la víctima hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde finalmente fue abandonado.

Por otra parte, el ente acusador considera que Edwin García Zuluaga habría permanecido en los alrededores del lugar con el propósito de advertir sobre una eventual presencia de las autoridades mientras los hechos ocurrían. Esa distribución de funciones hace parte de la hipótesis que la Fiscalía busca sustentar durante el proceso judicial.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en las audiencias fue precisamente el monto que, presuntamente, motivó la participación de los demás implicados. Según conoció Blu Radio, la Fiscalía aseguró que los cuatro millones de pesos eran la contraprestación por colaborar en la ejecución del plan criminal.

Esa línea de investigación también respalda la versión según la cual el supuesto embarazo fingido por Yulieth Angulo buscaba hacer creer a su pareja que la bebé era su hija, circunstancia que, para los investigadores, habría sido determinante dentro del móvil del caso.

Mientras avanza el proceso judicial, también apareció un nuevo video de Yulieth Angulo tras su captura. Las imágenes, divulgadas por distintos medios y mencionadas por Blu Radio, muestran a la mujer ingresando a la estación de Policía Fray Damián, en Cali, donde permanece bajo custodia. En el registro audiovisual se observa que viste una chaqueta blanca, pantalón negro y tapabocas, mientras otras mujeres privadas de la libertad le gritan desde las celdas.

Las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento continúan su curso. Paralelamente, la Fiscalía sigue recopilando pruebas, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad, análisis forenses, interceptaciones y elementos obtenidos durante los allanamientos adelantados en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, con el objetivo de esclarecer por completo este caso que ha causado profunda conmoción en el país.

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