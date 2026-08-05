Por: El Espectador

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Este jueves, 6 de agosto, tendrá lugar una reunión crucial en la Universidad de Cartagena, convocada por el Ministerio de Ciencias bajo la dirección de Yesenia Olaya. El objetivo central es decidir el futuro de cerca de COP 700.000 millones en recursos de regalías orientados a proyectos de ciencia en Colombia. Sin embargo, esta convocatoria ha generado controversia y preocupación entre distintos actores del sector, especialmente por la premura y las inconsistencias detectadas en algunos proyectos, según un oficio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), conocido por El Espectador y emitido por Juan Camilo Mergesh, subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación de esa entidad.

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El DNP advierte sobre riesgos jurídicos y posibles consecuencias administrativas en los proyectos que participaron en las convocatorias 44, 45 y 50, financiadas con regalías de la explotación de hidrocarburos y minería. Estos proyectos deben superar una última revisión por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión en Ciencia, Tecnología e Innovación (OCAD), integrado por representantes del Gobierno Nacional, las gobernaciones e instituciones universitarias. El Ministerio de Ciencias, aunque no vota, juega un papel clave como Secretaría Técnica: organiza convocatorias, evalúa proyectos y presenta las propuestas elegibles ante el OCAD para la aprobación final.

El documento del DNP indica que ha solicitado reiteradamente acceso a la documentación técnica y presupuestal de los proyectos sin obtener respuesta, lo que le ha impedido realizar una revisión exhaustiva. La citación para la reunión fue considerada apresurada, con solo cinco días hábiles de antelación para analizar 49 proyectos, lo cual, según el DNP y representantes de organizaciones como Avanciencias y ASCUN, afecta la calidad del proceso y la viabilidad de los proyectos.

La revisión de algunos proyectos evidenció información incompleta y vacíos técnicos. Por ejemplo, uno liderado por la Corporación Universidad de la Costa presentaba inconsistencias en la tipología, madurez tecnológica y elaboración del problema, además de sobrecostos notables en talento humano y adquisición de equipos, según el memorando revisado por El Espectador. El DNP propone que, en caso de no existir evaluaciones consolidadas, los proyectos se retiren del orden del día y se dé tiempo razonable para subsanar observaciones.

Las convocatorias en cuestión forman parte del plan bienal de regalías 2025-2026, con un presupuesto superior a COP 2 billones. La convocatoria 44 financia la formación de talento humano de alto nivel; la 45 busca fortalecer y crear centros de investigación; y la 50 promueve la investigación básica en ciencias naturales, sociales y humanidades. Hasta el momento, el Ministerio de Ciencias no ha publicado el orden del día ni el monto asignado individualmente, lo que incrementa la incertidumbre. El documento completo del DNP está disponible para consulta pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el DNP advierte riesgos en la aprobación de proyectos de regalías en ciencia?

El Departamento Nacional de Planeación señala posibles riesgos jurídicos y administrativos porque la documentación de varios proyectos no ha sido completamente revisada ni está disponible para análisis, lo que podría llevar a la aprobación de propuestas con inconsistencias técnicas, sobrecostos y falta de respaldo institucional. Según El Espectador, esto preocupa especialmente por la premura en la convocatoria y la imposibilidad de cumplir con los requisitos de la Ley 2056 de 2020 que ordena una revisión exhaustiva antes de tomar decisiones.

¿Cuáles son las principales críticas al proceso de evaluación de los proyectos sometidos al OCAD?

La principal molestia radica en el corto tiempo otorgado para revisar un gran número de proyectos y la falta de acceso a la documentación necesaria para evaluarlos adecuadamente. Actores como la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y la Asociación Colombiana de Universidades reclaman mayor transparencia y rigurosidad, pues el proceso actual dificulta valorar la viabilidad técnica y presupuestal, aumentando la incertidumbre sobre el adecuado uso de los recursos de regalías en ciencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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