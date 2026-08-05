Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El cuerpo oficial de bomberos de Bogotá actuó rápidamente este miércoles 5 de agosto para controlar un incendio forestal que se presentó en la carrera 94A con calle 6, en el occidente de la ciudad. De acuerdo con información proporcionada por la propia entidad, fue necesario movilizar equipos especializados tanto en aeronaves no tripuladas como en manejo de incendios forestales. Estas aeronaves no tripuladas, comúnmente conocidas como drones, fueron clave en la realización de labores de monitoreo y vigilancia sobre la zona afectada, lo que permitió dirigir de manera precisa los esfuerzos para controlar el avance de las llamas.

Sigue a PULZO en Discover

La emergencia requirió varias horas de trabajo ininterrumpido por parte de los bomberos. Según un reporte oficial divulgado en la red social X (antes Twitter), al término de estas labores se logró controlar el incendio forestal en un 100 %. Sin embargo, los trabajos no se dieron por concluidos inmediatamente. La entidad explicó que, una vez las llamas principales fueron contenidas, los equipos se enfocaron en labores de control de puntos calientes, es decir, en revisar y enfriar áreas donde podrían persistir pequeñas brasas que, de no recibir atención, tendrían capacidad para reactivar el fuego.

De igual manera, los bomberos reportaron que el área quedó completamente asegurada tras las acciones implementadas. Hasta el momento de la publicación, no se habían reportado nuevas afectaciones. Esta rápida intervención y seguimiento posterior fueron fundamentales para evitar que la emergencia se intensificara y causara mayores daños, de acuerdo con el informe del cuerpo oficial de bomberos.

La noticia también fue cubierta por El Espectador, medio de comunicación bogotano que dirige a sus lectores hacia la sección Bogotá para informarse sobre los eventos y hechos relevantes de la capital y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá ante el incendio forestal en la carrera 94A con calle 6?

El cuerpo oficial de bomberos de Bogotá respondió con equipos especializados en aeronaves no tripuladas y control de incendios forestales, lo que permitió monitorear y atacar el fuego de manera precisa. Lograron controlar el incendio en un 100 % y continuaron asegurando el área y vigilando los puntos calientes para evitar reactivaciones.

¿Qué son las aeronaves no tripuladas y cómo ayudaron en el control del incendio en Bogotá?

Las aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, fueron utilizadas para monitorear la zona afectada desde el aire. Su implementación permitió a los bomberos obtener información visual detallada en tiempo real, facilitando así la planificación de las labores de control y seguridad durante la emergencia en el occidente de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z