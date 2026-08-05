Por: El Espectador

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Bogotá da continuidad a la conmemoración de sus 488 años con una propuesta integral que destaca la cultura, el deporte y la movilidad sostenible. Este jueves 6 de agosto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) extiende la invitación a la ciudadanía a participar en ‘Bici Cine’, una actividad completamente gratuita que pretende fusionar el ciclismo urbano con la experiencia del cine al aire libre. La cita es en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, punto de encuentro para quienes decidan recorrer la ciudad sobre dos ruedas y compartir una tarde diferente.

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De acuerdo con el propio IDRD, esta jornada es parte de la programación especial del Festival de Verano 2026, un evento significativo dentro del calendario cultural de la ciudad, que apunta a incentivar el uso de la bicicleta y la integración de diferentes sectores. Los ciclopaseos, acompañados y orientados por la Escuela de la Bici del IDRD, darán inicio a las 12:30 p. m. y tendrán múltiples puntos de partida, tanto en el norte como en el sur de la ciudad, buscando facilitar la participación de residentes de zonas diversas. En la zona norte, los recorridos empezarán en el Parque Fontanar, Parque San Andrés y Parque Villemar, puntos privilegiados para convocar habitantes de barrios como La Gaitana, Villa Luz, Atahualpa, Alfonso López y Hippies.

En el sur, la convocatoria está centrada en el Parque Timiza, la estación Banderas de Transmilenio y el Parque El Tunal, sumando ciclistas de sectores como Estancia, Porvenir, Campo Verde, Cayetano, Nuevo Muzú, Quiroga, San Carlos y Villa Mayor. Además, se suma un trayecto especial desde el Parque Velódromo a las 12:45 p. m., mostrando la amplitud y alcance de la convocatoria. Todos los caminos llevan al Parque Nacional, donde entre la 1:30 p. m. y la 1:45 p. m. los participantes se reunirán para disfrutar, a las 2:00 p. m., de una función de cine al aire libre, concebida como un espacio de encuentro y disfrute colectivo.

Después de la película, el recorrido continúa hacia la emblemática Plaza de Bolívar, lugar donde se hará la fotografía oficial que marcará el cierre simbólico de la actividad. Según el IDRD, la jornada culminará hacia las 5:00 p. m. y se recomienda consultar horarios, rutas y posibles modificaciones operativas en los canales oficiales del Festival de Verano 2026. Esta clase de iniciativas refuerza el sentido de pertenencia por la ciudad y resalta la importancia de apropiarse del espacio público mediante actividades recreativas organizadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la actividad ‘Bici Cine’ organizada por el IDRD en Bogotá?

La actividad ‘Bici Cine’ es una propuesta del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), enfocada en combinar recorridos guiados en bicicleta desde varios sectores de Bogotá hasta el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, donde se proyectará una película al aire libre. El evento es gratuito y forma parte del Festival de Verano 2026, buscando fortalecer la movilidad sostenible y la integración barrial por medio del deporte y el cine.

¿Cuáles son los puntos de salida y horarios principales para participar en los ciclopaseos de ‘Bici Cine’?

Según el IDRD, las salidas en el norte de Bogotá son desde el Parque Fontanar, Parque San Andrés y Parque Villemar, mientras en el sur los puntos son Parque Timiza, estación Banderas de Transmilenio y Parque El Tunal, sumándose un recorrido directo desde el Parque Velódromo a las 12:45 p. m. Los ciclopaseos comienzan a las 12:30 p. m. y convergen entre las 1:30 p. m. y 1:45 p. m. en el Parque Nacional para iniciar juntos la jornada de ‘Bici Cine’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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