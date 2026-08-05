Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a participar en una experiencia única llamada ‘Sembrar el agua’, que tendrá lugar en la Casona de la Danza de Bogotá el miércoles 12 de agosto de 2026, desde las 9:00 a. m. El evento es de entrada gratuita, siempre y cuando usted realice una inscripción previa, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Idartes.

Sigue a PULZO en Discover

‘Sembrar el agua’ se presenta como un espacio de entrenamiento y exploración artística en el que convergen la danza contemporánea, la técnica moderna cubana y la danza afrocontemporánea. El propósito central del encuentro es fortalecer, desde lo físico y lo creativo, la conciencia corporal rigurosa de los participantes, así como incentivar el cuidado del cuerpo mediante la profundidad técnica.

En la primera parte de la sesión, de acuerdo con Idartes, quienes asistan podrán expandir sus capacidades expresivas a través del estudio de conceptos como la alineación, la contracción, el “release” (técnica de liberación), las ondulaciones y la relación del cuerpo con el entorno. Más allá de la técnica, la propuesta incide también en una investigación creativa, inspirada por una indagación de cuatro años sobre la conexión entre el agua, la memoria y el territorio, tomando como referencia el mito muisca de la siembra del agua y los relatos de las culturas ribereñas.

La actividad está dirigida por Carolina Salamanca, una referente en la escena de la danza nacional e internacional, que ha consolidado una trayectoria de más de 15 años como bailarina, coreógrafa y gestora cultural. Salamanca es maestra en Artes Escénicas de Bellas Artes y Ciencias del Bolívar, y cuenta con formación adicional en ASAB y en la Universidad de las Artes de La Habana (ISA). Su línea de trabajo se basa en explorar la relación entre cuerpo, agua y territorio, participación que ha sido reconocida en festivales de Colombia, Cuba, México y Estados Unidos.

‘Sembrar el agua’ propone a los asistentes un abordaje integral, que abarca desde el entrenamiento corporal específico hasta la composición colectiva e individual sobre el espacio escénico, bajo el eje conductor de la memoria mitológica y la creatividad.

¿Cómo inscribirse para participar en ‘Sembrar el agua’ en la Casona de la Danza?

Para asistir a este evento gratuito, usted debe registrarse previamente a través del formulario de inscripción indicado por Idartes. La entrada se garantiza únicamente con esta inscripción, lo que permite organizar el aforo y asegurar un espacio adecuado para cada participante.

¿Qué es la técnica de “release” en la danza contemporánea?

La técnica de “release” en la danza contemporánea se refiere a métodos de movimiento que enfatizan la relajación muscular, la conciencia del peso corporal y el uso eficiente de la energía, facilitando transiciones fluidas y naturales en la ejecución de movimientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z