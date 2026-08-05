Una mujer identificada como Yulieth Angulo aseguró que se convirtió en víctima de amenazas y mensajes de odio luego de que usuarios en redes sociales la confundieran con la mujer capturada por el asesinato de María Camila Potosí y su bebé Alahia, uno de los casos que más ha conmocionado al país en los últimos días.

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(Vea también: Destapan cómo fue el macabro plan contra María Camila Potosí y este habría sido rol de capturados)

La colombiana, quien aseguró que vive en Canadá desde hace varios años, publicó un video en TikTok para pedir que cesen los ataques. En su mensaje explicó que no tiene ninguna relación con el crimen ocurrido en Cali y lamentó que la homonimia haya afectado su tranquilidad y la de su familia.

“Ya me siento sin ánimo y sin fuerzas de ver tantas amenazas y mensajes feos que me mandan, déjenme tranquila, yo tengo mis hijos. Ya no aguanto ni un mensaje más de amenaza, por favor”, expresó entre lágrimas.

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También indicó que llevaba varios años fuera de Colombia y que las personas responsables del caso ya fueron capturadas por las autoridades, por lo que pidió dejar de señalarla injustamente.

“Les pido, por favor, que ya paren todo esto, que me dejen tranquila. Yo viví siete años en Ecuador, tengo otros siete años que no he ido a Colombia“, indicó la mujer.

El caso surgió luego de la captura de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, señalada por la Fiscalía como una de las presuntas responsables del asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses. Según la investigación, el crimen habría sido planeado para apropiarse de la bebé que la víctima esperaba.

¿Cuánto habría ofrecido sospechosa en caso de María Camila Potosí a sus cómplices?

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación reveló que Angulo Escobar habría ofrecido 4 millones de pesos para ejecutar el plan y quedarse con la bebé que esperaba la joven. Según el ente acusador, el dinero sería entregado a Kevin Alexis López Orozco, quien presuntamente coordinó la logística del crimen y contactó a los demás implicados.

De acuerdo con la investigación, el pago finalmente no se habría concretado, ya que la principal sospechosa, al parecer, no contaba con el dinero prometido. Aun así, la Fiscalía sostiene que cada uno de los capturados desempeñó un rol dentro del plan criminal, por lo que los cinco fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial.

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