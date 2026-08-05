Por: El Espectador

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Un juez impuso una condena de 15 años y siete meses de prisión a un hombre de 41 años por intentar asesinar a su pareja en Soacha, Cundinamarca. El hecho tuvo lugar el 14 de octubre de 2023, luego de una discusión que se desarrolló en plena vía pública del barrio Ciudad Quito. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el hoy condenado atacó a la víctima con un arma cortopunzante, causándole heridas de tal gravedad que requirió tres intervenciones quirúrgicas tras ser trasladada a un centro asistencial. De acuerdo con lo establecido por El Espectador, fue la contundencia de las pruebas y un preacuerdo entre la Fiscalía y el agresor lo que llevó a la determinación de la pena, bajo el cargo de feminicidio agravado en grado de tentativa.

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El juzgado ordenó que el condenado cumpla su pena en un establecimiento penitenciario y señaló que esta sentencia es de primera instancia, por lo que aún puede ser apelada a través de los recursos legales vigentes. Sin embargo, la decisión representa un precedente importante en casos de violencia contra las mujeres, en momentos en que las alertas por riesgo de feminicidio muestran un preocupante incremento en la región de Bogotá y sus alrededores.

La información oficial, citada por El Espectador, reporta que entre el 1 de enero y el mes de junio del año en curso se tipificaron seis feminicidios en Bogotá, lo cual implica una reducción del 29 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron siete casos. Sin embargo, el número de valoraciones realizadas por riesgo de feminicidio casi se duplicó: Medicina Legal practicó 1.254 valoraciones en ese lapso, frente a las 626 de un año atrás. El aumento demuestra que, aunque los casos consumados disminuyeron, la percepción y el riesgo de violencia contra la mujer están en aumento.

Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba registraron la mayor concentración de valoraciones, con cuatro de cada diez casos. Además, el 43 % de las evaluaciones fueron clasificadas como de riesgo extremo. Las autoridades recalcan la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia de género, para así activar las rutas de protección y evitar desenlaces fatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa feminicidio en grado de tentativa según la legislación colombiana?

El feminicidio en grado de tentativa se refiere al delito cuando una persona intenta asesinar a una mujer por su género, pero la víctima sobrevive al ataque. Según lo documentado en El Espectador y la Fiscalía General de la Nación, aunque no se consuma el homicidio, la gravedad del intento y las circunstancias que lo rodean permiten que se juzgue bajo agravantes similares al feminicidio consumado.

¿Cuáles son las localidades de Bogotá con mayor riesgo de feminicidio en 2026?

De acuerdo con datos oficiales citados por El Espectador, en los primeros meses de 2026 las localidades con más valoraciones por riesgo de feminicidio en Bogotá fueron Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba. Estas zonas concentraron cerca del 40 % de las evaluaciones realizadas y la mayoría de los casos se clasificaron con riesgo extremo.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.