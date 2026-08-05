Por: El Espectador

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Seis presuntos integrantes de la banda conocida como ‘Las Pirañas’ fueron enviados a la cárcel tras una investigación desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, que los señala de cometer hurtos recurrentes en supermercados de Bogotá, Soacha y Tocancipá. Los procesados, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía, son cuatro mujeres y dos hombres. A todos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, cargos que ninguno aceptó durante la audiencia que definió su situación jurídica.

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De acuerdo con los hallazgos expuestos por la Fiscalía General de la Nación, el accionar de ‘Las Pirañas’ era meticulosamente planificado. Sus integrantes entraban a los establecimientos simulando ser clientes comunes. Una vez adentro, seleccionaban productos de alto valor comercial y los ocultaban en bolsas especialmente adaptadas para evadir los controles de seguridad, con el objetivo de abandonar el lugar sin pagar. La investigación también identificó una distribución específica de roles dentro de la organización, incluyendo la tarea de seleccionar los lugares donde cometer los delitos y la función de distraer al personal de vigilancia para facilitar el ilícito.

La Fiscalía subrayó que, en los casos en los que eran descubiertos, los presuntos involucrados no dudaban en recurrir a la violencia. El uso de agresiones físicas y la intimidación con armas cortopunzantes hacían parte de la estrategia para garantizar su huida. Esta estructura criminal estaría involucrada en al menos 24 hechos delictivos ocurridos entre agosto de 2025 y julio de 2026, lo que evidenciaría, según el ente acusador, que la organización mantenía una actividad delictiva continua y estable en el tiempo. Ante la gravedad de los hechos y la presunta reiteración, el juez de control de garantías determinó que los implicados deberán enfrentar el proceso judicial en prisión.

En contexto, cifras recientes sobre hurtos en Bogotá revelan una disminución en el hurto común durante el primer semestre de 2026, según datos reportados por El Espectador. Entre enero y junio se reportaron 62.697 casos, lo que representa una reducción del 12,7 % respecto al mismo período de 2025. El hurto a personas fue el más frecuente, con el 89,2 % de los casos. Sin embargo, el hurto a residencias mostró un incremento del 6,4 %, especialmente en localidades como Kennedy, Suba, Usme, Engativá y Santa Fe.

¿Cómo operaba la banda ‘Las Pirañas’ en supermercados de Bogotá?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ‘Las Pirañas’ entraban a los supermercados fingiendo ser compradores, seleccionaban productos de alto valor, los ocultaban en bolsas modificadas para evitar los filtros de seguridad y, en caso de ser detectados, recurrían a la violencia para escapar. Además, cada integrante tenía roles definidos para maximizar la efectividad de los hurtos.

¿Qué significa el delito de concierto para delinquir?

El delito de concierto para delinquir, imputado a los presuntos miembros de ‘Las Pirañas’, implica que varias personas se asocian de manera estable con el propósito de cometer delitos. En este caso, la Fiscalía considera que existía una organización estructurada que actuaba de forma coordinada para realizar hurtos sistemáticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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