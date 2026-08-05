Por: Caracol TV

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Un intento de hurto que quedó registrado en cámaras de seguridad terminó con la captura del presunto responsable y la recuperación total del dinero robado en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Los hechos ocurrieron en el centro comercial Milenio Plaza, en el sector de Bellavista, donde una mujer fue atacada por un hombre que utilizó gas pimienta y un arma cortopunzante para despojarla de un maletín que contenía $42 millones en efectivo. La víctima se dirigía a realizar una consignación cuando fue interceptada por el señalado delincuente.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre aprovechó el momento en que la mujer ingresaba al establecimiento para acercarse, intimidarla y lanzarle gas pimienta con el fin de generar confusión. Acto seguido tomó el bolso con el dinero e intentó escapar del lugar.

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Las imágenes captadas por las cámaras del centro comercial muestran el instante en que se presenta un forcejeo entre la víctima y el atacante. Segundos después, el hombre logra quedarse con el maletín y emprende la huida mientras varias personas reaccionan a la situación.

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El caso generó alerta entre comerciantes y visitantes del complejo comercial debido a que ocurrió en una zona de alta circulación de personas y a plena luz del día. Según las autoridades, la mujer transportaba el dinero en efectivo para realizar una operación bancaria cuando fue sorprendida por el agresor. La rápida solicitud de ayuda por parte de la víctima permitió que ciudadanos presentes en el lugar alertaran a las autoridades, situación que resultó clave para evitar que el sospechoso escapara con el dinero.

#Bogotá | En el occidente de la ciudad, un presunto delincuente, usando un gas pimienta, robó 42 millones de pesos a una mujer que salía de un banco. Vea los detalles Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/zcNATCeeUy pic.twitter.com/vJ7A2340Ym — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 4, 2026

Tras recibir el aviso, uniformados adscritos a la Unidad de Reacción Bancaria iniciaron un operativo en la zona. La búsqueda se extendió por pocos minutos, debido a que el sospechoso fue localizado e interceptado a escasa distancia del lugar donde ocurrió el hurto. Durante el procedimiento policial los uniformados recuperaron la totalidad de los $42 millones que habían sido sustraídos a la víctima. Asimismo, incautaron el arma cortopunzante y el recipiente de gas pimienta que, según las investigaciones preliminares, fueron utilizados para cometer el robo. Las autoridades confirmaron que el dinero fue recuperado completo y puesto nuevamente a disposición de la ciudadana afectada dentro del proceso correspondiente.

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El hombre detenido tiene 53 años y fue capturado en flagrancia por el delito de hurto. De acuerdo con el reporte oficial, registra antecedentes judiciales relacionados con hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Además, había estado recluido anteriormente en centros penitenciarios.

Luego de la captura, el señalado responsable fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades continúan verificando si el hombre habría participado en otros casos similares ocurridos en la capital bajo la modalidad conocida como “taquillazo”, en la que los delincuentes siguen a personas que movilizan altas sumas de dinero para despojarlas de sus pertenencias. Una de las recomendaciones de la Policía es solicitar acompañamiento cuando se transporten sumas elevadas de dinero y recomendó reportar cualquier situación sospechosa en los alrededores de entidades financieras y corresponsales bancarios.

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