El caso por el feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres tuvo un nuevo giro este 3 de agosto. José David Celis, expareja de la joven de 21 años y principal sospechoso de su muerte, fue capturado en la Clínica La Colina, luego de que un juez ordenara nuevamente su detención.

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La orden fue expedida por el Juzgado 32 de Control de Garantías y representa un cambio frente a la decisión adoptada meses atrás, cuando Celis recuperó su libertad después de la audiencia de legalización de captura. En ese momento, un juez consideró que no había elementos suficientes para establecer que se tratara de un feminicidio y tampoco lo consideró un peligro para la sociedad.

La nueva determinación se conoce casi seis meses después del asesinato de Laura Valentina, quien estudiaba Ciencias Políticas y practicaba patinaje. El crimen ocurrió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026, en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

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#LoÚltimo | Fue capturado José David López, expareja de la patinadora Laura Valentina Lozano y presunto responsable de su feminicidio, en la Clínica La Colina. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/AnLgDPry2F pic.twitter.com/A2telH4h6e — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 4, 2026

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Según la investigación, la joven había terminado meses antes su relación con Celis y acudió al apartamento de su expareja para recoger a su mascota. Las primeras indagaciones establecieron que habría sido estrangulada.

Después del crimen, vecinos del sector alertaron a las autoridades porque Celis habría amenazado con lanzarse desde la ventana de un apartamento ubicado en un tercer piso. Cuando los uniformados llegaron encontraron el cuerpo de Laura Valentina y capturaron al hombre.

La primera decisión judicial había provocado críticas de la representación de las víctimas y de la Defensoría del Pueblo. La entidad había advertido sobre la importancia de adoptar medidas de protección y aseguramiento en casos de violencia basada en género, especialmente cuando existen señales que puedan indicar un riesgo para las mujeres.

La Defensoría señaló en ese momento que “Ignorar estos antecedentes y no valorar adecuadamente el riesgo puede convertirse en un patrón institucional que facilita la repetición de hechos letales, aun cuando las autoridades ya habían sido advertidas”.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.