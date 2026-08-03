El proceso judicial por el feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, la joven de 21 años asesinada en febrero de 2026 en el norte de Bogotá, tuvo un nuevo giro. Este 3 de agosto, el Juzgado 32 de Control de Garantías expidió una orden de captura contra José David Celis, expareja de la víctima y principal sospechoso del crimen, revocando la decisión que meses atrás le permitió recuperar la libertad.

Sigue a PULZO en Discover

La determinación se conoce casi seis meses después del asesinato de la estudiante de Ciencias Políticas y patinadora, un caso que causó rechazo por la decisión inicial de un juez de garantías que consideró que el hecho no correspondía a un feminicidio y que el procesado no representaba un riesgo para la sociedad.

(Vea también: ¿A qué penas se enfrentan los capturados por el crimen de María Camila Potosí y su bebé?)

La nueva decisión judicial revierte la resolución adoptada durante la audiencia de legalización de captura, en la que un juez dejó en libertad a José David Celis.

Lee También

En ese momento, el togado argumentó que la muerte de Laura Valentina no habría sido causada con arma de fuego ni arma blanca y consideró que el caso podría encuadrarse en la figura de homicidio preterintencional, es decir, cuando no existe la intención directa de causar la muerte. Además, concluyó que el investigado no constituía un peligro para la comunidad.

Esa determinación fue cuestionada por la representación de las víctimas y por la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas de aseguramiento en casos de violencia basada en género.

La entidad sostuvo que muchas mujeres víctimas de feminicidio habían acudido previamente a las instituciones en busca de protección y alertó que la falta de medidas oportunas puede facilitar la repetición de hechos de violencia letal.

“Ignorar estos antecedentes y no valorar adecuadamente el riesgo puede convertirse en un patrón institucional que facilita la repetición de hechos letales, aun cuando las autoridades ya habían sido advertidas”, señaló la Defensoría.

El caso de Laura Valentina Lozano

Laura Valentina Lozano Torres fue asesinada entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026 en el sector de Cedritos, localidad de Usaquén, en Bogotá.

Según la investigación, la joven había terminado meses antes su relación sentimental con José David Celis y ese día acudió al apartamento del hombre para recoger a su mascota.

Las primeras indagaciones indican que la víctima fue estrangulada, un mecanismo que especialistas en violencia de género han señalado como una forma de agresión frecuentemente asociada con dinámicas de control extremo.

Tras el crimen, el comportamiento del principal sospechoso llamó la atención de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades luego de que el hombre amenazara con lanzarse desde una ventana de un apartamento ubicado en un tercer piso. Cuando la Policía llegó al lugar encontró el cuerpo de Laura Valentina y procedió con la captura de Celis.

(Vea también: Dicen quién le sacó bebé a Camila Potosí cuando aún estaba viva; le dieron 22 puñaladas)

El caso de Laura Valentina se suma a las cifras de violencia contra las mujeres en el país. De acuerdo con el informe trimestral de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se registraron 129 noticias criminales relacionadas con feminicidio en Colombia.

De ese total, 15 correspondieron a feminicidios consumados y 114 a tentativas, cifras que, según la entidad, evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección para las mujeres en riesgo.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)