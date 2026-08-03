Por: Caracol TV

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El atroz crimen de María Camila Potosí, una joven con ocho meses de gestación en Cali, ha conmocionado a Colombia y ha puesto en marcha un proceso judicial de alta complejidad.

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Luego de la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los cinco implicados en el caso: Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

Estas personas son procesadas por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 16 de julio en el sector de Alto de Polvorines, donde la víctima fue engañada y atacada con un arma cortopunzante para extraerle a su bebé.

En cuanto a las consecuencias penales, los señalados podrían enfrentarse a una condena que, según expertos jurídicos consultados por medios de comunicación, alcanzaría aproximadamente los 60 años de prisión.

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La Fiscalía les imputó formalmente los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y desaparición forzada (todos en modalidad agravada), además de alteración de elemento material probatorio. Los procesados no aceptaron los cargos imputados durante las audiencias.

Desde el punto de vista técnico-legal, si los ciudadanos son vencidos en juicio, se enfrentarían a una pena privativa de la libertad que oscila entre los 500 y 600 meses de prisión.

El abogado penalista Jimmy Erazo dijo que si los señalados llegan a ser vencidos en juicio, la pena privativa de la libertad no tendrá ningún tipo de concesiones o beneficios judiciales.

El abogado explicó que la situación jurídica de los procesados podría agravarse si las investigaciones de la Fiscalía confirman que el bebé nació con vida al momento de la agresión. De determinarse este hecho, se añadirían nuevos cargos por homicidio agravado.

Hipótesis del crimen de María Camila Potosí

La principal hipótesis manejada por las autoridades sugiere que el crimen fue orquestado por la mujer Yulieth Angulo, quien presuntamente pretendía engañar a su pareja sentimental fingiendo que se encontraba en estado de embarazo. Para lograr su objetivo, la mujer frecuentó los mismos centros de salud donde la víctima asistía a sus controles prenatales, logrando así ganarse su confianza.

Bajo este engaño, el pasado 16 de julio, Yulieth habría acompañado y transportado a María Camila Potosí, quien tenía ocho meses de gestación, hacia el lugar donde se perpetraría el ataque.

Para la ejecución de este plan, se sospecha que la mujer se alió con una estructura criminal conocida como ‘Los Santa’, la cual delinque en la comuna 18 de Cali.

La víctima fue trasladada a un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue torturada y atacada con un arma cortopunzante para hacerle una extracción forzada del bebé.

Luego del asesinato, los implicados habrían intentado limpiar la escena del crimen y abandonar los cuerpos en zonas aledañas. De hecho, los cuerpos fueron hallados cerca del río Meléndez.

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