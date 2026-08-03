Los cinco presuntos responsables del asesinato de María Camila Potosí Gómez y de su bebé Alahia quedaron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Ahora, uno de los interrogantes que rodea el caso es cuál podría ser la condena que enfrentarían en caso de ser hallados culpables.

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Durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías legalizó las capturas e impuso medida de aseguramiento contra Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, señalados por la Fiscalía General de la Nación de participar en el crimen ocurrido en Cali, Valle del Cauca.

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Los procesados fueron imputados por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

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No aceptar cargos podría aumentar el tiempo que permanezcan en prisión

Al no aceptar la imputación, los cinco capturados perdieron, por ahora, la posibilidad de acceder a una rebaja de pena que la legislación colombiana contempla para quienes reconocen su responsabilidad en las primeras etapas del proceso.

Según la investigación de la Fiscalía, María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció el 16 de julio luego de salir del barrio Meléndez, en el sur de Cali. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado cerca del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera.

Días más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Alahia, la bebé que esperaba la joven, en una zona boscosa cercana al lugar donde fue encontrada su madre.

¿Cuántos años de cárcel podrían recibir?

De acuerdo con el abogado penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, consultado por El Tiempo, este expediente reúne algunos de los delitos más graves contemplados por la legislación colombiana.

“Estamos hablando de los delitos más graves. En caso de no aceptar cargos y ser vencidos en juicio, podrían enfrentar penas de hasta 50 y 60 años de prisión”, explicó Bernate al diario.

En Colombia, la pena máxima privativa de la libertad es de 60 años de cárcel, límite que podría alcanzarse dependiendo de cómo avance el proceso y de las decisiones judiciales.

El jurista explicó que, aunque cada delito contempla penas independientes, la condena no se obtiene sumando simplemente cada sanción. El juez debe tomar como base el delito con mayor castigo —en este caso la desaparición forzada agravada, que puede alcanzar hasta 45 años de prisión— y aumentar la pena por las demás conductas punibles, respetando los límites fijados por el Código Penal.

Por su parte, el abogado Sergio Clavijo señaló a El Tiempo que, con base en la legislación vigente y las circunstancias conocidas hasta ahora, una eventual condena podría ubicarse alrededor de los 43 años de prisión, aunque aclaró que esa cifra dependerá del desarrollo del proceso y de posibles negociaciones posteriores entre la defensa y la Fiscalía.

La Fiscalía reconstruyó las últimas horas de vida de María Camila

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó la hipótesis sobre cómo habría ocurrido el crimen.

Según el expediente, Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría ganado la confianza de María Camila tras conocerla en un programa dirigido a madres gestantes. La investigación sostiene que el 16 de julio la recogió en motocicleta y la llevó hasta una vivienda ubicada entre el sector de Altos de Polvorines y el corregimiento de La Buitrera.

Allí, de acuerdo con el ente investigador, la joven habría sido retenida y posteriormente asesinada por varios hombres presuntamente vinculados con la estructura delincuencial conocida como ‘Los Santa’, dedicada, según las autoridades, al microtráfico y otros delitos en la comuna 18 de Cali.

La Fiscalía sostiene que el objetivo era extraerle a la bebé que esperaba y que el crimen habría sido acordado por cuatro millones de pesos.

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Aunque los cinco procesados permanecen privados de la libertad, el caso aún se encuentra en etapa de investigación y no existe una condena en firme.

La Fiscalía continuará presentando las pruebas recopiladas, entre ellas videos de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas, entrevistas y los elementos incautados durante los allanamientos, mientras el proceso avanza hacia las siguientes etapas judiciales.

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