Por: Caracol TV

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La investigación por el feminicidio de la ‘influencer’ mexicana Valeria Márquez dio un nuevo giro. Las autoridades de México revelaron que el principal sospechoso de haber ordenado el crimen sería Francisco ‘N’, hijo de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1’, un presunto líder criminal capturado recientemente en Jalisco.

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La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Ómar García Harfuch, quien aseguró que los avances de la investigación apuntan a que el joven habría solicitado el asesinato de la creadora de contenido, de 23 años, tras mantener con ella una relación sentimental marcada, presuntamente, por amenazas previas.

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“Todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, ‘El R1’, que cometan el feminicidio”, afirmó García Harfuch durante una conferencia de prensa presidencial, citada por medios mexicanos.

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De acuerdo con el funcionario, Francisco ‘N’ permanece prófugo y ya es buscado por las autoridades mexicanas.

El secretario explicó que la reciente captura de Ramón Ángel ‘N’, identificado como presunto dirigente de una facción criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permitió obtener nuevos elementos que fortalecen la investigación por el asesinato de Valeria Márquez.

Aunque el operativo que terminó con la captura de ‘El R1’ estaba relacionado con otra investigación, la del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las diligencias también habrían aportado información clave sobre el feminicidio de la ‘influencer’ .

Según García Harfuch, la Fiscalía incorporó estos nuevos hallazgos a la carpeta de investigación y será esa entidad la encargada de determinar las responsabilidades penales y presentar las pruebas ante un juez.

Hasta el momento, la responsabilidad tanto de Ramón Ángel ‘N’ como de su hijo deberá ser demostrada dentro del proceso judicial.

La hipótesis: amenazas antes del asesinato

Las autoridades sostienen que Francisco ‘N’ habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez y que, antes del crimen, la había amenazado en varias oportunidades.

La principal línea investigativa señala que el joven habría pedido a su padre coordinar el ataque, hipótesis que ahora es analizada por la Fiscalía de Jalisco, entidad que mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Por ahora, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las pruebas que sustentan esta hipótesis, debido a que el caso continúa en etapa de investigación.

Así fue el asesinato de Valeria Márquez

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok desde su salón de belleza, ubicado en Zapopan, estado de Jalisco. Minutos antes del ataque, la ‘influencer’ comentó a sus seguidores que le parecía extraño que una persona insistiera en entregarle un regalo de manera personal.

Poco después, un hombre ingresó al establecimiento, preguntó específicamente por ella y le disparó a corta distancia. Parte del ataque quedó registrado en la transmisión en vivo, que se interrumpió instantes después de los disparos.

El crimen generó conmoción internacional debido a que miles de personas presenciaron parte de los hechos en tiempo real a través de redes sociales.

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Tras la captura de ‘El R1’, las autoridades mexicanas intensificaron la búsqueda de Francisco ‘N’, quien permanece prófugo y es considerado una pieza clave para esclarecer el caso.

El secretario Ómar García Harfuch reiteró que la investigación continúa avanzando y que será la Fiscalía la encargada de informar los resultados conforme se consoliden las pruebas y se desarrollen las diligencias judiciales.

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