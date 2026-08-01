Una nueva semana de lanzamientos sacude la industria musical con estrenos de figuras consolidadas y artistas emergentes. Karol G lidera las novedades con un nuevo sencillo, mientras JHAY P, Kapo y Juan Duque presentan música inédita. Además, Feid sigue dejando el nombre de Colombia en alto tras su aparición en uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense.

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Flow urbano en La Corte

Karol G vuelve a la escena con ‘Matadora’, uno de los lanzamientos más esperados por sus seguidores y que ya empieza a provocar conversación en plataformas digitales.

El cantante Jhay P sorprende con ‘Cualquiera miente’, mientras que Kapo presenta ‘Reina Kriminal’, una nueva apuesta dentro del género urbano.

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La lista la completa Juan Duque, quien estrena ‘SONGO SORONGO’, manteniendo el ritmo de publicaciones que ha caracterizado su carrera durante los últimos meses.

Para tener en el radar

La colombiana Soley une fuerzas con Fariana en ‘El Pozo’, una colaboración que reúne a dos de las voces femeninas más destacadas del urbano nacional.

También aparece Juliana con ‘La GuapA’, mientras Pipe Bueno presenta ‘Perdón’, una canción con la que continúa ampliando su repertorio.

En el plano internacional, Ariana Grande marca su regreso con ‘Petal’, su octavo álbum de estudio, uno de los lanzamientos más importantes del pop este año.

Por su parte, Maca & Gero presentan el EP ‘Lo Que Queda En El Aire – Deluxe’, una versión ampliada de su proyecto musical.

Feid: Colombia ante todo el mundo

El nombre de Feid volvió a ocupar titulares internacionales luego de su presentación en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, uno de los programas más importantes de la televisión estadounidense.

Durante su participación, el artista colombiano también reveló la portada oficial de su próximo EP, ‘El Club de las 19 Flores’, trabajo que estará disponible a partir del 19 de agosto.

Otras apuestas de La Corte

Entre las novedades también aparecen ANG con ‘TU’, Jandy Feliz con ‘El Compromiso’ y Andry Kiddos, quien presenta ‘Llorica’, ampliando la oferta musical de la semana.

Orgullo colombiano que rompe en La Corte

El buen momento de Blessd continúa. El artista paisa recibió tres nominaciones a Premios Juventud, consolidando uno de los capítulos más importantes de su carrera y reafirmando su crecimiento dentro de la música latina.

La agenda de La Corte

Los amantes de la música electrónica ya tienen una cita marcada en el calendario. Ritvales confirmó el cartel de su edición 2026, que reunirá a más de 70 artistas durante dos días de festival. Entre los principales nombres aparecen Carl Cox, Paul Van Dyk y 44 Label Group, que liderarán los escenarios principales del evento.

Por otro lado, Ozuna despertó la expectativa de sus seguidores tras publicar un adelanto de una nueva pista de reguetón. El anuncio coincide con la confirmación de su gira mundial, que tendrá dos presentaciones en Colombia: Bogotá, el 5 de septiembre de 2026, y Medellín, el 4 de diciembre de 2026.

Otra de las noticias destacadas es el regreso de Reykon a los grandes escenarios. El colombiano se presentará el próximo 7 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, en un concierto que responde a la insistencia de sus seguidores y que promete convertirse en uno de los eventos urbanos del año.

Finalmente, el reconocido pianista Arthur Hanlon regresará al país con su gira ‘2 Manos, 1 Mundo’, espectáculo que llegará a Colombia el próximo 5 de septiembre.

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