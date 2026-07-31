Por: Noticiero 90 minutos

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Misael, conocido artísticamente como ‘Misa17’, es un joven indígena que ha encontrado en el rap una vía para preservar y difundir su cultura ancestral, así como para promover la protección de la naturaleza desde su perspectiva comunitaria. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, este músico ha integrado en sus creaciones una fusión de ritmos urbanos con su lengua originaria. De ese modo, logra transmitir mensajes sobre el respeto a la tierra y la importancia de mantener viva la identidad de los pueblos indígenas.

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En sus palabras, Misa17 señala que su propósito es conectar tanto con quienes comparten sus raíces como con quienes no tienen un vínculo directo con la cosmovisión indígena. Por ello, emplea tanto su lengua materna como el castellano en sus canciones, buscando que el mensaje sea comprendido dentro y fuera de su comunidad. Según su testimonio, citado por Noticiero 90 Minutos, afirma: "Lo hice en mi idioma y un poco en castellano para que la gente me entienda también mucho lo que canto, porque siempre me ha gustado compartir un poco de mí, y un poco en castellano para que la gente de afuera también escuche".

La propuesta artística de Misa17 está dirigida especialmente a las nuevas generaciones. A través de sus letras quiere que los jóvenes valoren la herencia cultural y comprendan la profunda vinculación existente entre las comunidades indígenas y la naturaleza. De acuerdo con el medio, el rapero utiliza su música como plataforma para reflexionar sobre los desafíos ambientales que enfrentan estos pueblos, enfatizando la necesidad de conservar los bosques y la biodiversidad que los rodean.

El impacto de la deforestación y la degradación ambiental es uno de los temas centrales de su obra. "Sin la selva no somos nada", expresa el artista al destacar la importancia vital del entorno natural para la vida y las tradiciones indígenas. Misa17 advierte que la pérdida de estos espacios representaría un cambio profundo en la forma de vida y en el legado cultural de su pueblo. Para él, proteger la naturaleza equivale a proteger la memoria colectiva, la identidad y el futuro de comunidades que han habitado estos territorios durante generaciones.

Así, de acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos, la música urbana de Misa17 se convierte en una herramienta de conservación y resistencia, llevando un mensaje que cruza fronteras y recuerda que defender los territorios es preservar tanto el ambiente como la esencia de los pueblos originarios.

¿Quién es Misa17 y cuál es su mensaje a través del rap indígena?

Misa17 es un joven indígena que utiliza el rap para preservar su cultura ancestral y promover el respeto por la naturaleza. Su mensaje, expresado en su lengua originaria y en castellano, busca conectar con jóvenes y adultos, resaltando la importancia de conservar tanto la identidad como el entorno natural de su comunidad.

¿Cómo fusiona Misa17 su cultura y el respeto ambiental en su música urbana?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, Misa17 incorpora en sus canciones elementos de su lengua materna junto a ritmos urbanos para sensibilizar sobre el valor de la naturaleza y la necesidad de conservar los bosques. De ese modo, su música promueve la defensa del territorio y la comprensión de los desafíos ambientales que enfrentan los pueblos indígenas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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