Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La situación en Ataco, municipio ubicado al sur del Tolima, ha despertado alerta entre autoridades y líderes políticos por el avance de la minería ilegal. De acuerdo con lo expuesto por el senador Santiago Barreto Triana durante un encuentro con la Defensoría del Pueblo, el impacto de esta actividad irregular ya sobrepasa lo ambiental. Barreto solicitó apoyo de la Defensoría para enfrentar las graves consecuencias que, según su denuncia, afectan a la región a nivel ambiental, social y de seguridad. La defensora Iris Marín Ortiz respaldó la urgencia de articular el trabajo con las diferentes autoridades para buscar soluciones concretas.

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Según los planteamientos del senador Barreto, la explotación ilegal está provocando problemas como la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas y la pérdida de biodiversidad. Además, advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales que se aprovechan de la riqueza de los recursos naturales en el territorio. La gravedad del panorama motivó el llamado a una respuesta estatal urgente, que atienda las necesidades del municipio y mitigue los daños ya ocasionados.

Barreto dio especial relevancia al impacto social, señalando que la minería ilegal no solo genera un “desastre ambiental” sino que agrava los problemas de seguridad y convivencia en Ataco. El congresista pidió a la Defensoría del Pueblo que mantenga un seguimiento constante en el municipio, considerando el riesgo para el desarrollo y la tranquilidad de sus habitantes.

En términos económicos, Barreto remarcó que la crisis afecta a uno de los principales municipios cafeteros del sur del Tolima. De acuerdo con el senador, la población empieza a preferir el trabajo en actividades mineras ilegales en detrimento de la tradicional labor en el cultivo de café, debilitando el tejido productivo local y poniendo en riesgo una de las bases económicas de la región.

Ante esas preocupaciones, Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, reconoció que la entidad ha constatado la vulneración tanto de los derechos de las comunidades como de la naturaleza. Marín Ortiz destacó el compromiso institucional de coordinar acciones con autoridades judiciales, ambientales y de seguridad. Por su parte, Barreto insistió en la revisión de la legislación vigente para facilitar respuestas más eficaces y proteger tanto el municipio de Ataco como el Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la minería ilegal en Ataco, Tolima, según la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y el senador Santiago Barreto Triana, la minería ilegal en Ataco tiene consecuencias graves en el ámbito ambiental y social. Se han identificado problemas como deforestación, contaminación de fuentes de agua y pérdida de biodiversidad, además de fortalecer redes criminales y deteriorar la convivencia y seguridad en la región.

¿Cómo afecta la minería ilegal a la economía cafetera en el sur del Tolima?

Según la información presentada por el senador Barreto, la preferencia de la población por trabajos en minería ilegal impacta negativamente la economía cafetera, que es central en el sur del Tolima. Esto debilita la producción de café, un renglón clave para el municipio de Ataco, y pone en riesgo el sustento de muchas familias de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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