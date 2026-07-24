La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en articulación con la Embajada de Colombia en Chile, confirma la presencia de 15 organizaciones campesinas, que representan a más de 15.000 personas beneficiarias, en Expocafé Chile, la feria cafetera más importante de América Latina, que tendrá lugar en el Espacio Riesco de Santiago de Chile, del 24 al 26 de julio.

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Este año, Colombia, el País de la Belleza, es el invitado de honor en este gran escenario comercial y allá estará la ADR apoyando la participación de 15 organizaciones cafeteras y cacaoteras de departamentos como Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.

En esta ocasión, los productores participantes llevarán a Chile una amplia oferta de cafés especiales, productos transformados a base de cacao y experiencias de agroturismo, como recorridos en fincas, estadías en viviendas rurales y actividades pedagógicas, con el objetivo de abrir nuevos mercados y hacer una conexión directa entre los productores colombianos y los compradores internacionales.

El stand de la ADR también tendrá una agenda académica. Por un lado, el SENA estará presente en este espacio, con capacitaciones en cataciones y preparación de café para los visitantes. Además, la invitada especial Elizabeth Agudelo, cacaotera de Arauca galardonada con el premio de la Mejor Taza de Chocolate en febrero de este año en Ámsterdam, dará una masterclass sobre la relación del café y el chocolate.

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“Llevar nuestro café y nuestro cacao a un escenario tan importante como Expocafé Chile 2026 es una muestra clara del compromiso que siempre ha tenido el Gobierno del Cambio con la internacionalización de la agricultura colombiana. Con el apoyo a estas 15 organizaciones de diferentes regiones del país, no solo estamos exportando productos de excelente calidad, sino que estamos abriendo canales directos de comercialización, sin intermediarios. Estamos llevando el mensaje de que podemos transformar los territorios hacia la paz desde el campo, con los cultivos de la paz, el café y el cacao”, afirmó el presidente de la ADR, César Pachón.

Durante tres días, se espera que las asociaciones campesinas logren acuerdos comerciales con compradores que buscan cafés especiales y cacaos de alta calificación, para ser distribuidos en los mercados latinoamericanos. Esto representará el fortalecimiento de la economía popular en los territorios y el reconocimiento a su esfuerzo por sustituir los cultivos ilícitos por alternativas de paz.

Porque cuando las cosechas y el trabajo del campo colombiano llegan al mundo, crecen las oportunidades para las familias rurales. Cada taza cuenta una historia. Y todas tienen sabor a Colombia.

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