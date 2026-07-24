El proceso judicial contra Diego Cancino dará un nuevo paso. La Fiscalía decidió imputar al exviceministro del Interior por el presunto delito de acto violento, luego de la denuncia presentada por Viviana Vargas, excontratista del Gobierno.

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La audiencia de imputación quedó programada para el próximo 10 de agosto en los juzgados de Paloquemao. Con esa diligencia, la Fiscalía formalizará la vinculación de Cancino al proceso penal que surgió tras las acusaciones conocidas públicamente hace varios meses.

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Qué dice la investigación contra Diego Cancino

La investigación se remonta al 9 de octubre de 2024, cuando Viviana Vargas contactó a Cancino para pedirle ayuda en la búsqueda de una oportunidad laboral. Según el expediente, la mujer le envió su hoja de vida y posteriormente aceptó una invitación a almorzar en la residencia del entonces funcionario.

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La Fiscalía sostiene que, después de compartir alimentos y vino, Cancino habría hecho tocamientos sin el consentimiento de la denunciante, hechos por los que ahora deberá responder ante la justicia.

El caso tomó fuerza a finales de 2024, cuando Cancino fue anunciado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, las denuncias provocaron que su nombramiento no se concretara. En ese momento, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que su llegada a la entidad no sería oficializada mientras persistiera la controversia.

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La defensa de Diego Cancino

Tras conocerse las acusaciones, Cancino rechazó haber cometido algún delito y defendió su actuación. “Lamento sinceramente cualquier conducta de mi parte que haya podido resultar ofensiva para una mujer a quien conozco desde varios años. Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso en el marco de un encuentro entre excompañeros”, manifestó en un comunicado.

Será durante la audiencia de imputación cuando la Fiscalía exponga de manera completa los elementos con los que sustenta la investigación y detalle los señalamientos contra el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro. A partir de esa diligencia, el proceso entrará en una nueva etapa y se conocerá la posición de la defensa frente a los cargos formulados por el ente acusador.

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