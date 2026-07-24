Los testimonios de personas cercanas a la mujer que fue vista por última vez con María Camila Potosí se convirtieron en una de las piezas más llamativas de la investigación por el asesinato de la joven de 21 años y con ocho meses de embarazo. Según informó Red+ Noticias, tanto la presunta suegra como la expareja de la motociclista relataron comportamientos que hoy son analizados en el caso.

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En diálogo con el medio citado, Yamileth Zamorano, quien aseguró ser la suegra de la mujer identificada como Yulieth, contó que la reconocieron después de revisar con detenimiento los videos de seguridad en los que aparece María Camila antes de desaparecer. “Yo le mostré bien unas fotos que nos habían mandado donde estaba más nítida y ahí ya dijimos que era Yulieth (…). Yo le dije: ‘Si usted tiene algo que ver, pues usted paga, porque nosotros no tenemos nada que ver, Yulieth, hable‘. Yo me comprometí a que si ella tenía algo que ver, nosotros mismos la entregábamos”, relató.

Según explicó Zamorano a Red+ Noticias, después de que comenzaron las preguntas sobre lo ocurrido, la mujer tuvo una actitud que les despertó sospechas. Afirmó que un día salió supuestamente hacia una tienda, pero terminó en el solar de la vivienda con una toalla en la mano. Poco después, la familia encontró allí una chancla que les llamó la atención, pues María Camila llevaba un calzado similar el día de su desaparición. “Ella (Yulieth) llegó con una toalla en la mano. En ese instante no le pusimos malicia, la verdad. El día sábado en la mañana, llegamos a la conclusión de lo de la chancla (…). Mi hijo me dijo: ‘Sí, mamá, yo fui a ver, pero lo único que yo vi fue una chancla‘. Cuando fuimos a ver, la chancla ya no estaba”, aseguró.

A esos relatos se sumó el de Carlos Rincón, expareja de Yulieth, quien afirmó que la mujer nunca regresó a dormir a su casa el día en que desapareció María Camila. “Le escribí toda la noche, que llegara a dormir, que la estaba esperando, que llegara a guardar la moto; nunca me respondió (…). Al otro día empezó a circular el video con María Camila. Yo también fui una víctima de ella”, sostuvo.

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El hombre también aseguró que desconocía por completo lo ocurrido y lamentó que algunas personas lo relacionaran con el crimen. “Yo estaba ilusionado con el embarazo de mi hija y mucha gente cree que yo tuve algo que ver (con el secuestro y el asesinato de la joven de 21 años) por haber sido su pareja (de la motociclista). No tenemos nada que ver. Nosotros no sabíamos nada. Mi familia fue una víctima más, le dimos nuestra confianza, creímos en ella”, manifestó a Red+ Noticias.

(Vea también: ¿Está libre? Revelan paradero de la implicada en el asesinato de María Camila Potosí)

Qué se sabe del crimen de María Camila Potosí

Según Red+ Noticias, María Camila Potosí Gómez desapareció el pasado 16 de julio, luego de salir de su casa para asistir a unos exámenes relacionados con su embarazo. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado envuelto entre sábanas, con signos de tortura, a un costado del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía hacia el corregimiento La Buitrera. La joven tenía ocho meses de gestación y, de acuerdo con el relato de sus familiares, el bebé no fue hallado cuando las autoridades encontraron el cadáver.

Las cámaras de seguridad captaron a la víctima hacia las 4:02 de la tarde del día de su desaparición desplazándose en una motocicleta conducida por otra mujer, quien hoy es considerada una persona de interés en el caso, indicó Red+ Noticias. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró previamente que ambas se conocieron en un programa para madres gestantes y confirmó que la motociclista permanece “en calidad de interrogatorio”.

Mientras avanza la investigación, elevaron a 250 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen. Además, el comandante de la Policía de Cali, general Herbert Benavídez, le dijo a Caracol Radioque una de las hipótesis contempla la posible participación de más de cuatro personas en este caso que ha conmocionado al país.

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