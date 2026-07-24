La decisión del presidente Gustavo Petro de negar el uso de guarniciones militares para la posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, sigue provocando reacciones en distintos sectores políticos.

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Petro dijo: “Hasta el último segundo que sea presidente y comandante supremo, no deben alistar ni una sola silla, ni un solo espacio militar, para posesiones de civiles. Es mi orden”

Una de las primeras en pronunciarse fue la periodista Vicky Dávila, quien respondió al mensaje publicado por el mandatario en redes sociales con una crítica directa.

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A través de su cuenta de X, Dávila le restó importancia a la controversia por el lugar donde se hará el juramento presidencial y enfocó su mensaje en el cambio de Gobierno.

“Petro, no importa, lo importante es que usted y su caterva de corruptos se vayan. Bendito sea Dios…”, escribió.

La reacción llegó poco después de que Petro afirmara que, mientras siga siendo presidente de la República, no autorizará que ninguna guarnición o establecimiento militar sea utilizado para la posesión de un funcionario del poder civil.

Petro, no importa, lo importante es que usted y su caterva de corruptos se vayan. Bendito sea Dios… pic.twitter.com/XrKkmVQyAt — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 24, 2026

El pronunciamiento se suma a las múltiples reacciones que ha desatado el nuevo pulso entre el Gobierno saliente y el presidente electo por el escenario en el que se llevará a cabo la ceremonia del próximo 7 de agosto.

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