Este viernes 24 de julio, el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de la espada de Simón Bolívar desde la Casa de Nariño hacia la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Destapan de cuánto sería la pensión de Petro: muchos envidiarán al futuro expresidente)

El anuncio lo hizo el propio mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde publicó un mensaje cargado de simbolismo político.

Sale la espada de Bolívar de la casa de Nariño. Espero que el pueblo Bogotano que la cuide. La espada sale hacia la Quinta de Bolivar en ostracismo. El 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia. La espada de Bolívar volverá a brillar cuando conquistemos la… pic.twitter.com/Ob5K15RCIf — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 24, 2026

El traslado ocurre a solo dos semanas del final del gobierno de Gustavo Petro, previsto para el próximo 7 de agosto, cuando se hará el cambio de mando presidencial. La espada, uno de los símbolos más importantes asociados al libertador Simón Bolívar durante su administración, había sido trasladada a la sede del Ejecutivo al inicio de su mandato en agosto de 2022.

¿Cuál es la importancia de la espada de Bolívar?

La espada de Bolívar tiene un recorrido marcado por episodios de gran resonancia en la historia contemporánea de Colombia. En 1974, un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19) la sustrajo de la Casa Museo Quinta de Bolívar como acto simbólico de protesta.

El objeto fue devuelto en 1991 tras un proceso de negociación y permaneció custodiado en diferentes sitios, incluyendo depósitos del Banco de la República.

Durante el gobierno de Iván Duque, la espada fue presentada en la Casa de Nariño. Al asumir la presidencia el 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro la convirtió en un elemento central de su investidura y de su narrativa política.

En varias ocasiones la exhibió y la relacionó con sus propuestas de “segunda independencia” o transformación social del país.

Ahora, en las últimas semanas de su mandato, Petro decide regresarla a su lugar tradicional en la Quinta de Bolívar. En su mensaje, Petro combinó la devolución con una lectura política: calificó el regreso de la espada como un paso hacia el “ostracismo” y vincula el 7 de agosto —día en que termina su gobierno— con el supuesto fin de una etapa de “independencia nacional”.

Afirmó que el símbolo “volverá a brillar” solo cuando se concrete lo que él denomina la “segunda independencia nacional”, una expresión que ha utilizado reiteradamente durante su cuatrienio para referirse a sus proyectos de cambio económico, social y territorial.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.