El excanciller Álvaro Leyva volvió a arremeter contra el presidente saliente, Gustavo Petro, mediante una nueva carta pública en la que cuestionó duramente su gestión.

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Leyva sostuvo que el mandatario deja el poder en medio de una profunda crisis institucional y aseguró que durante su administración predominó el caos. Además, reiteró que las revelaciones conocidas en las últimas semanas afectaron su honra, razón por la que acudirá a la justicia española.

Las nuevas declaraciones se conocen cuando faltan pocos días para el relevo presidencial en Colombia y prolongan el enfrentamiento político entre quien fuera el primer canciller del gobierno Petro y el mandatario, una relación que terminó deteriorándose tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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En la carta, el excanciller utilizó algunos de los señalamientos más duros que dirigió hasta ahora contra el presidente saliente. Allí afirmó que Petro se marcha de la Casa de Nariño como un “sembrador y tramador del caos” y sostuvo que, a su juicio, los episodios registrados durante su administración obedecen a un comportamiento que calificó como constante.

Leyva también aseguró que el país necesita recuperar la estabilidad institucional y cuestionó varias decisiones adoptadas por el Gobierno durante los últimos años, reiterando que sus diferencias con el mandatario son de carácter político e institucional.

Comunicado sobre mi denuncia en España a @petrogustavo y al periódico @el_pais de ese país. Con copia a @realDonaldTrump . (Fecha corregida) pic.twitter.com/92eJgRZd5H — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) July 23, 2026

Anunció acciones judiciales en España contra Gustavo Petro

Otro de los anuncios hechos por el exfuncionario fue la presentación de acciones judiciales en España relacionadas con la publicación de los audios divulgados por el diario El País, en los que se le atribuyen conversaciones sobre un supuesto plan para sacar a Petro del poder.

Según explicó, ya puso en marcha los recursos legales que considera pertinentes para proteger su honra y defender su versión de los hechos. Al mismo tiempo, insistió en rechazar el contenido de esas publicaciones y aseguró que buscará que la justicia española examine el caso.

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