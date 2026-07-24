María Camila Potosí, la joven de 21 años que desapareció en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo y luego fue encontrada sin vida, fue vista por última vez a bordo de una motocicleta conducida por otra mujer.

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(Vea también: El último mensaje que envió mujer embarazada que fue hallada sin vida: hay pistas claves)

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, comenzaron a surgir nuevas versiones sobre la identidad de esa persona y la relación que tendría con la víctima.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a María Camila como parrillera en una motocicleta pocas horas antes de que se perdiera su rastro. Desde entonces, la mujer que iba al volante se convirtió en una de las piezas clave de las pesquisas que buscan esclarecer el crimen.

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De acuerdo con información conocida por La FM a través de fuentes cercanas a la familia, ambas mujeres se habrían conocido aproximadamente dos meses antes en un programa FAMI (Familia, Mujer e Infancia) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dirigido al acompañamiento de gestantes, madres lactantes y niños de la primera infancia. Sin embargo, esa versión no fue confirmada por la Fiscalía ni por la Policía.

Las mismas fuentes sostuvieron que la mujer habría asistido a ese programa haciéndose pasar por embarazada para acercarse a otras gestantes. Hasta el momento, esa hipótesis tampoco cuenta con confirmación oficial y hace parte de la información que analizan los investigadores.

Detalles de la mujer que llevó en moto a María Camila Potosí

Aunque las autoridades mantienen reserva sobre la identidad de la motociclista, La FM conoció que personas cercanas a María Camila Potosí la identifican preliminarmente con el nombre de Yulieth.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es que ni el esposo de la joven ni el resto de su familia conocían a esa mujer. Según las fuentes consultadas por el medio, sus allegados solo supieron de su existencia cuando las autoridades revisaron las cámaras de seguridad obtenidas durante la búsqueda y encontraron las imágenes en las que ambas aparecen movilizándose en motocicleta.

Desde entonces, los organismos encargados del caso trabajan para establecer cuál era el verdadero vínculo entre las dos mujeres y cómo se produjo el encuentro que terminó convirtiendo a la motociclista en una pieza clave de la investigación.