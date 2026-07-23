A escasos días de culminar su mandato presidencial, el mandatario Gustavo Petro ha comenzado a dimensionar de manera directa las severas consecuencias derivadas de su inclusión en la denominada lista Clinton, un drástico castigo político y financiero profirido en su contra por la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump. La inclusión en este listado restrictivo conlleva, según señalan diversos expertos en materia internacional, un bloqueo absoluto de las cuentas bancarias y de las operaciones financieras de la persona salpicada.

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A través de su cuenta personal en la red social X, el jefe de Estado saliente expuso el impacto patrimonial y personal que le ha significado esta medida coercitiva. “Yo entré con una casa propia y una cuenta de banco que me servía, y ahora salgo con media casa y una cuenta de banco que me bloquearon por oponerme a un genocidio”, expresó de manera enfática el mandatario. Esta situación refleja el agrio cruce de tensiones diplomáticas que ha marcado los últimos meses de su administración frente al gobierno de los Estados Unidos.

El tema central de las sanciones cobró aún más protagonismo el pasado lunes 20 de julio, durante la intervención que el presidente ofreció en el marco de la instalación del nuevo Congreso de la República. En dicho escenario legislativo, Petro se refirió sin ambages a las amenazas de judicialización internacional y a las medidas administrativas que pesan en su contra. “Y me quieren extraditar y todo eso. No me van a extraditar hasta que Trump no diga: ‘Juzguen’, porque él es el que nombra a la fiscalía en Estados Unidos. ‘Juzguen a Petro’. Solo me tienen en unas medidas administrativas; yo puedo volar a donde quiera. Lo único que no puedo hacer es negocios con personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos, o que hagan; yo no hago negocios, senador, para mí eso es inocuo”, aseveró ante los congresistas.

Llamó particularmente la atención las anécdotas compartidas por el presidente saliente respecto a su comunicación directa con el líder norteamericano. Al referirse a las charlas sostenidas vía telefónica con Donald Trump, Petro relató con aparente naturalidad: “¿Sabe cómo me dice cuando lo llamo personalmente? Good man. Bueno, ya veremos qué pasa. Lo que quiere la Comisión de Acusaciones de la Cámara, eso es otra pelea”. Estas declaraciones contrastan fuertemente con la postura oficial de Washington respecto al futuro de sus restricciones diplomáticas y migratorias.

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De hecho, la negativa del gobierno estadounidense quedó completamente ratificada el pasado 15 de julio. Durante una audiencia llevada a cabo ante el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado descartó de manera tajante contemplar el levantamiento de las sanciones impuestas al presidente colombiano, así como la devolución de su visa estadounidense.

En dicha sesión, la congresista republicana por el estado de Florida, María Elvira Salazar, cuestionó directamente a las autoridades norteamericanas sobre un posible alivio en las medidas. Ante la pregunta de si habían recibido “algún tipo de información de la Casa Blanca que sugiera que el Departamento de Estado debería considerar levantar esas sanciones y permitir que Petro tenga una visa estadounidense?”, el subsecretario adjunto para América del Sur, Luis Méndez, fue categórico y respondió de forma tajante: “No en este momento, señora”.

De esta manera, mientras avanza la cuenta regresiva para el traspaso de poder en Colombia, el presidente saliente afronta las restricciones financieras y administrativas de una sanción internacional que la potencia del norte se niega a flexibilizar, manteniendo un pulso geopolítico que marcará el cierre de su administración.

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