Una tarde de emergencia se vive en Cali por cuenta de tres incendios que mantienen en alerta a las autoridades y a los habitantes de diferentes sectores de la ciudad. Las llamas se registran de manera simultánea en zonas del centro, oriente y la ladera de la capital del Valle del Cauca.

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Una de las situaciones que más preocupación causó fue la del barrio El Porvenir, ubicado entre el centro y el oriente de Cali, donde una gigantesca llamarada sorprendió a transeúntes y residentes del sector.

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Por su parte, la Alcaldía de Cali confirmó que la emergencia en Porvenir no es la única que se atiende en la ciudad, pues el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permanece activo para responder a tres incendios que avanzan en diferentes puntos.

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Continúa la atención de los organismos de socorro en el incendio registrado en una empresa de empaques y desechables en el barrio El Porvenir con más de 46 años de funcionamiento en Cali. La zona permanece acordonada mientras avanzan las labores para controlar la emergencia. pic.twitter.com/YfktQKPqXm — BLU Pacífico (@BLUPacifico) July 22, 2026

Tres incendios mantienen en alerta a Cali

La Alcaldía explicó que las emergencias corresponden a un incendio estructural detrás del colegio Las Aguas, en el corregimiento de Montebello, ubicado en la zona de ladera; otro incendio estructural en el barrio Porvenir y un incendio forestal en el sector Bonanza.

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La administración distrital señaló: “El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se encuentra activo y articulado, a través del Cuerpo de Bomberos, para atender de manera simultánea tres emergencias que se registran en la ciudad”.

📌El fuerte incendio estructural en el barrio Porvenir está siendo atendido por tres máquinas extintoras con 12 unidades, una máquina de altura con dos bomberos, un carro tanque con dos unidades, una ambulancia con cuatro paramédicos y un vehículo logístico. 🎥 Gerson Hincapié/… pic.twitter.com/4mpcTjEANe — El País Cali 📰 (@elpaiscali) July 22, 2026

Además, la Alcaldía informó que “las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali ya se encuentran en cada uno de los puntos realizando las labores de control, con el acompañamiento de las entidades que integran el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo”.

Para atender las emergencias, el incendio en Montebello y el forestal cuentan con dos máquinas extintoras, ocho bomberos, un carro tanque con dos integrantes más y una ambulancia con dos paramédicos.

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