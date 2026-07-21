La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de abrir una investigación formal contra el exsenador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, por los señalamientos que lo relacionaban con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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En un auto inhibitorio, la corporación concluyó que no encontró elementos para atribuirle una conducta penal relacionada con el caso de los carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira.

Corte dijo que no encontró evidencia para investigarlo

La actuación judicial se originó en una denuncia presentada por el hoy senador Enrique Gómez, quien solicitó revisar una posible relación de Trujillo con la compra de 40 carrotanques que actualmente hacen parte de una investigación adelantada por la Fiscalía.

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Sin embargo, la magistrada Cristina Lombana, encargada del caso, señaló en la decisión que correspondía dictar un auto inhibitorio porque no aparecía una conducta penalmente relevante atribuible al excongresista.

El documento agrega que, con las pruebas recaudadas, no existe evidencia de la participación o vinculación de Carlos Andrés Trujillo en el denominado caso de los carrotanques de la UNGRD.

“Quisieron difamarnos”, respondió Carlos Trujillo

Tras conocer la decisión, el exsenador aseguró que los señalamientos en su contra obedecieron a una estrategia de sus contradictores políticos.

“A esos enemigos políticos que quisieron instrumentalizar la justicia para difamarnos de manera injusta e infame, los perdonamos y les decimos que no es la manera de buscar ganar las elecciones”, manifestó.

También afirmó que la decisión de la Corte ratifica que nunca tuvo relación con el escándalo.

“Tenemos no solo la frente en alto, sino que el tiempo y la justicia, la máxima instancia judicial de Colombia, nos ha dado la razón con un fallo inhibitorio que concluye que no tuvimos ni tenemos ninguna vinculación al conocido caso de los carrotanques de La Guajira y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, agregó.

El origen de la denuncia

La denuncia contra Trujillo surgió luego de versiones que lo señalaban de tener presunta influencia política sobre la UNGRD y de supuestos vínculos con la adquisición de los carrotanques investigados por las autoridades.

Con el auto inhibitorio, la Sala de Instrucción decidió no avanzar hacia una investigación formal, al considerar que el material probatorio reunido no permite atribuir responsabilidad penal al exsenador dentro de este expediente.

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