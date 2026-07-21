Por: Canal Uno

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El nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, informó que sostuvo una llamada con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tras ser elegido para dirigir esa corporación durante el primer año del nuevo Congreso.

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A través de su cuenta en X, Henríquez agradeció la comunicación del mandatario electo y aseguró que durante la conversación le reiteró su compromiso de ejercer la Presidencia del Senado con pleno respeto por la Constitución.

En su publicación, el senador afirmó que garantizará los derechos de la oposición, los partidos independientes y la bancada de Gobierno durante su gestión al frente del Legislativo.

“Le reiteré mi compromiso de ejercer la Presidencia del Senado con absoluto respeto por la Constitución, garantizando los derechos de la oposición, independientes y bancada de Gobierno”, escribió Henríquez.

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Trabajo conjunto entre las instituciones

El presidente del Senado también manifestó que promoverá una relación basada en la colaboración armónica entre los poderes públicos.

“Desde la colaboración armónica entre los poderes públicos, trabajaremos con diálogo, responsabilidad y respeto para impulsar todas las iniciativas que beneficien a los colombianos y fortalezcan nuestras instituciones”, señaló.

La llamada se conoció un día después de que Honorio Henríquez fuera elegido como nuevo presidente del Senado para el periodo legislativo 2026-2027.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.