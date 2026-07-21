Una fuerte explosión registrada en la Zona Franca Celpa, ubicada en la vía alterna interna de Buenaventura, dejó dos personas con quemaduras que tuvieron que ser trasladadas a un centro médico. La emergencia ocurrió durante la mañana de este 21 de julio y obligó a la evacuación preventiva del área mientras los organismos de socorro atendían la situación.

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El estallido ocurrió en un tanque donde se almacenaban líquidos inflamables. Las primeras versiones de las autoridades apuntan a que el recipiente podría haber contenido alcohol y que una reacción química habría provocado la explosión.

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El hecho causó daños materiales dentro del complejo industrial, especialmente en algunas ventanas, además de afectaciones en vehículos que transitaban por el sector. La emergencia llamó la atención de trabajadores y personas que se encontraban cerca de la zona debido al fuerte estruendo ocasionado por el estallido.

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📌Un fuerte incendio se registró en la tarde de este martes, 21 de julio, en la zona franca de Buenaventura. Según información preliminar, dos personas resultaron heridas con quemaduras. pic.twitter.com/xOvGg927T9 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) July 21, 2026

De acuerdo con El Tiempo, las dos personas afectadas fueron llevadas a la clínica Santa Sofía de Buenaventura para recibir atención médica. Hasta el momento no se han entregado detalles sobre la gravedad de las lesiones, mientras las autoridades mantienen seguimiento al estado de salud de los pacientes.

Los bomberos de Buenaventura acudieron al lugar para controlar el incendio que se produjo después de la explosión y evitar que las llamas alcanzaran otros puntos de la zona industrial.

Las autoridades anunciaron que investigarán las causas exactas del incidente y establecerán qué ocurrió con el tanque que almacenaba la sustancia inflamable. Por ahora, continúan las revisiones técnicas en las instalaciones para determinar si existen condiciones seguras para retomar las actividades.

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