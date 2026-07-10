Un incendio forestal se registra en la tarde de este viernes en la variante de Ibagué, a la altura del Aeropuerto Nacional Perales, lo que obligó al cierre total de la vía mientras los organismos de emergencia trabajan para controlar las llamas.

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Según informó Blu Radio, el fuego se presenta en un sector cercano a la terminal aérea y ha generado una importante columna de humo visible desde distintos puntos de la capital del Tolima. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron la conflagración ni si existe riesgo para viviendas o infraestructura cercana.

Como medida preventiva, las autoridades restringieron el paso de vehículos en ambos sentidos de la variante, específicamente en el tramo comprendido desde y hacia la glorieta del barrio Especial El Salado, con el fin de facilitar las labores de atención de la emergencia y garantizar la seguridad de los conductores.

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Al lugar fueron despachadas unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, que adelantan las maniobras para contener la propagación del fuego. Las altas temperaturas y las condiciones secas podrían dificultar las labores de control del incendio.

#Atención | Fuerte incendio forestal se registra a esta hora en la variante de Ibagué, cerca del Aeropuerto Nacional Perales. La vía permanece cerrada en ambos sentidos, desde y hacia la glorieta del barrio Especial El Salado, mientras los bomberos atienden la emergencia. pic.twitter.com/6k7BxcaGFZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 11, 2026

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar transitar por el corredor vial afectado y atender las indicaciones de los organismos de tránsito, mientras se restablece la movilidad en la zona.

Por ahora, no se reportan personas lesionadas ni afectaciones al funcionamiento del Aeropuerto Nacional Perales, aunque la situación continúa siendo monitoreada por los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales.

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