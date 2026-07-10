Por: Caracol TV

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Autoridades en Quibdó, Chocó, atienden una emergencia provocada por un incendio que comenzó en horas de la madrugada de este viernes en el barrio Pablo Sexto, ubicado en el centro de la capital. El fuego se propagó rápidamente entre las viviendas del sector y dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas, además de decenas de familias que perdieron sus hogares.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las víctimas serían una mujer y un menor de edad que, según relataron habitantes del sector, no lograron salir de la vivienda antes de que las llamas la consumieran. En medio de las labores de atención también se reportó la búsqueda de otra persona, mientras los organismos de socorro inspeccionaban los inmuebles afectados para descartar más víctimas.

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Grave incendio en Quibdó dejó por lo menos más de 30 casas consumidas

El incendio movilizó al Cuerpo de Bomberos de Quibdó, así como a otras entidades de atención de emergencias, que trabajaron durante varias horas para controlar la conflagración y evitar que continuara extendiéndose hacia otras viviendas. Fueron los habitantes del barrio quienes desde los primeros minutos intentaron rescatar a sus vecinos y sacar algunos enseres antes de que el fuego avanzara.

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“Muy fuerte el incendio. No nos permitía entrar. Alcanzamos a sacar algunas neveras, televisores y otras cosas de varias viviendas, pero lamentablemente hasta el momento hay dos muertes; una señora que no alcanzó a salir y un menor. Es una situación muy triste y nos tiene consternados”, expresó a Noticias Caracol Jhasser Londoño, uno de los residentes afectados en el sector.

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