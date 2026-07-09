A menos de un mes de que se lleve a cabo la polémica posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto, el sonajero de los nombres que integrarán su gabinete ministerial empezó a moverse con fuerza. La mesa de trabajo de Blu Radio destapó dos cartas clave que están sobre la mesa para asumir el control del Ministerio de Cultura, una cartera que promete cambiar radicalmente de rumbo tras el fin de la administración de izquierda. Las candidatas que se disputan el puesto no son ningunas aparecidas en la escena pública; por el contrario, representan a grandes clanes de la política tradicional del país.

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La primera gran opción que se maneja con insistencia es Clemencia Vargas, la hija del exvicepresidente y líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Clemencia tiene una trayectoria muy conocida en el sector cultural y social gracias a su fundación de danza ‘Vive Bailando’, lo que le da un perfil técnico idóneo para el cargo. Sin embargo, en el mundo de la política nadie da brinco sin aguja, y su eventual nombramiento se lee como un guiño directo y un puente de plata de De la Espriella hacia Vargas Lleras para asegurar la gobernabilidad en el Capitolio.

La segunda fuerte aspirante en la baraja de candidatos es la hija de Efraín Cepeda, el actual cacique y presidente del Partido Conservador. Aunque su nombre se ha manejado con mayor reserva en los micrófonos radiales, su postulación demuestra que el mandatario electo está pagando el respaldo de las maquinarias tradicionales de la costa norte y del conservatismo, un sector que se declaró abiertamente listo para respaldar la agenda de mano dura y autoridad que el nuevo gobierno planea implementar desde el primer día.

Estos movimientos en el ajedrez político se dan en un momento sumamente crítico y tenso para el país, marcado por una división total en las comisiones de empalme entre el equipo saliente de Gustavo Petro y los delegados de De la Espriella. Lo que debía ser una transición institucional pacífica terminó convirtiéndose en una batalla de acusaciones mutuas y desconfianza. El equipo del presidente electo ha denunciado trabas y falta de transparencia en la entrega de información en varios ministerios, mientras que el petrismo acusa a la nueva administración de querer borrar de un plumazo todas sus políticas sociales.

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Con el proceso de empalme prácticamente roto y lleno de fricciones, Abelardo de la Espriella prefiere concentrar sus esfuerzos en amarrar las mayorías en el Congreso antes de ponerse la banda presidencial. Al poner a sonar a las hijas de figuras tan poderosas como Vargas Lleras y Efraín Cepeda en el Ministerio de Cultura, el nuevo mandatario deja claro que su estrategia para contrarrestar la tusa del gobierno saliente es rodearse de la política tradicional para blindar su arranque y asegurar que sus proyectos pasen sin ningún tipo de resistencia.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.